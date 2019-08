Va medio millón en recolección de escombro

Alrededor de medio millón de pesos se han destinado de parte del Municipio de Torreón para levantar escombros de los recién inaugurados centros de transferencia de desechos, principal iniciativa en materia de limpieza y ordenamiento de la actual administración.

Durante comisión de Servicios Públicos realizada esta misma semana, el propio titular de la oficina, Eduardo Sáenz, admitió que se paga de forma "provisional" a camiones materialistas particulares una tarifa de 130 pesos por metro cúbico levantado, esto mientras se alista la licitación para el traslado oficial de los desechos para el resto de la administración.

La mecánica consiste en que los ciudadanos, carromateros y otros pequeños generadores de desechos depositen sus materiales en alguno de los ocho centros disponibles en la ciudad, en los cuales se ha dispuesto de un terreno para la colocación de escombros y de un contenedor de basura, mismo en el que van bolsas de basura domésticas, ramas, troncos y hojas secas; una vez que se llega a los 14 metros cúbicos de material, la Dirección de Servicios Públicos solicita la presencia de un camión materialista para levantar el escombro.

Hasta el pasado fin de semana la propia Dirección de Servicios Públicos señaló que se habían levantado de los ocho centros de transferencia mil 638 metros cúbicos de escombros, junto con otros gastos operativos de tales sitios representaban un costo de casi 500 mil pesos. Respecto al costo por la captación y traslado de la basura y desechos vegetales, Eduardo Sáenz explicó que es la empresa PASA la que se encarga de vaciar cada uno de los contenedores en los centros, llevar el material hasta el relleno sanitario y realizar su disposición final de acuerdo a sus procedimientos.

"Eso está dentro del contrato que tenemos ya con la empresa, es un costo que no estamos teniendo nosotros en ese sentido, lo que nos toca nada más es cubrir el gasto ahora de los camiones materialistas… Aquí lo importante es que la ciudad ya no tiene esos escombros y esa basura en sitios indebidos, era muy necesario que hiciéramos esto ya, no podíamos dejar que se siguiera ensuciando la vía pública, es ordenamiento nada más", dijo Eduardo Sáenz.

Cabe recordar que fue el alcalde Jorge Zermeño quien afirmó que sería durante este mes de agosto cuando debía quedar lista la licitación para el contrato de prueba de recolección de escombros, dicho proceso fue abierto ya y se analizan propuestas de tres empresas.

Según el propio Zermeño, se analizarán principalmente aspectos como la relación costo y eficiencia, aunque también valorarán la calidad del servicio y su responsabilidad con el medio ambiente.

La recolección sería a través de dichos centros, pero también se formarían rutas a través de diversas áreas de la ciudad, en las cuales las unidades recolectoras de la empresa deberán de garantizar una atención periódica.

La inversión anual estimada para ese servicio "adicional" de limpieza sería de 10 millones de pesos, lo que el propio alcalde ha catalogado de "justificado".

Limpieza