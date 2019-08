Una adecuada técnica evita grietas en los pezones por amamantar: IMSS

El dolor que causan las grietas en los pezones son algunas de las causas por las que muchas mujeres dejan de amamantar en los primeros 6 meses de haber dado a luz. El IMSS promueve técnicas adecuadas para hacerlo.

Las grietas en los pezones ocurren cuando hay una mala posición para amamantar, se lavan los pechos con jabón antes y después de amamantar lo que provoca resequedad a falta de aceites naturales en la piel, no lubrican (antes o después de amamantar) la piel del pezón con su propia leche.

Para aliviar el área, es preferible que la madre, durante unos días no use el seno que presenta el problema de la grieta para amamantar, pero extraer manualmente la leche para evitar congestión y dársela al bebé con cuchara o gotero; también usar una crema con lanolina y la propia leche o aceite de almendras, reanudar la práctica hasta que hayan cicatrizado las heridas además de no dejar de extraer la leche para evitar infecciones.

La técnica adecuada para amamantar y evitar las grietas incluye un masaje suave con la yema de los dedos en forma circular alrededor de la areola y en línea recta, de la base de la mama hacia el pezón y adoptar una posición adecuada: la cabeza del bebé y todo su cuerpo debe estar inclinado siguiendo el eje del pecho de la madre y su cara debe estar frente a su pecho y su estómago frente a la madre, es decir, su oreja, hombro y cadera deben formar una línea.

La madre debe sostener el pecho con su mano en forma de “C” y revisar que su bebé tome el pezón y parte de la areola con su boca bien abierta.

Cuando termine de amamantar al bebé recordar sacarle el aire o hacerlo eructar dándole suaves palmadas en la espalda.