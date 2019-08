Investiga SFP cuentas bancarias 'no reportadas' de Rosario Robles

La Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene abierta una investigación sobre la extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, por información bancaria y crediticia que, indica la dependencia federal, no reportó en su declaración patrimonial y de conflicto de interés, sin embargo su abogado Julio Hernández Barros, asegura que si fueron reportadas.

Además, en entrevista con El Universal el litigante detalló que este jueves por la tarde un integrante de su buffet jurídico acudirá a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los motivos que le imputa a la también exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Julio Hernández Barros indicó que la SFP acusa en su investigación que un crédito y una cuenta bancaria que tuvo Robles Berlanga no fueron incorporadas a su declaración patrimonial, sin embargo el abogado afirma que éstas siempre se dieron a conocer, por lo que, afirmó, no hay motivo que sustente estas acusaciones de la Función Pública.

"En este procedimiento, la SFP encontró un crédito de hace 12 años por 25 mil pesos que no vieron, pero que sí fue reportado y que ellos no lo vieron, y que ya estaba en ceros desde hace 5-6 años, y la otra cuenta que argumenta la Función Pública es una cuenta del Banco Santander que fue abierta hace 10 años por 2 mil pesos en la que no hubo ningún movimiento, fuera de ese depósito de 2 mil pesos, ni para retirar ni para depositar, incluso esa cuenta como no hubo movimientos porque Rosario la desconocía y tanto es hace que hace unos años dispuso de ese monto".

El litigante rechazó estas acciones al señalar que "ahora resulta que la SFP pretende perseguir a Rosario Robles por una cuenta de 2 mil pesos".

Informó que esta tarde un abogado integrante de su buffet acudirá a la sede de la Fiscalía para que le informen y expliquen las razones de la audiencia de la que tiene cita la exsecretaria el próximo 8 de agosto en un juzgado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

"Fuimos ante un juez de control a quien le explicamos que no teníamos la información sobre las imputaciones de la FGR a mi representada por lo que el juez emitió un oficio en donde obliga a la Fiscalía a entregarnos esta información por lo que acudiremos esta tarde a obtener esta información".