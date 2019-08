Ariana Grande dedica elogios a Jim Carrey

Ariana Grande elogia a Jim Carrey en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

La cantante estadounidense publicó una fotografía en la que aparece abrazada del actor y la acompaña con palabras de cariño y profunda admiración.

Grande agradece haber conocido a una persona como Carrey, además de agregar que Jim ha sido su ídolo desde la infancia.

En el emotivo texto se puede leer:

"He estado mirando mi pantalla y no hay palabras que le hagan justicia a este momento. Agradecida por la experiencia más especial en mi vida. Nada es más loco que trabajar y pasar tiempo con alguien a quién has idolatrado y adorado desde antes de que pudieras hablar".

"En realidad, lo que es aún más loco es descubrir que esa persona es más especial, cálida y generosa en persona de lo que jamás imaginaste. Tengo una pequeña aparición en el divertido y conmovedor espectáculo Kidding la próxima temporada. Este fue un sueño, gracias gracias gracias Jim y gracias Dave por invitarme".

Ariana Grande tuvo la oportunidad de trabajar con Jim Carrey cuando el actor la invitó a tener una aparición en la próxima temporada de la serie "Kidding".