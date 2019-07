Vigilan plataformas de transporte en GP

Inspectores de Transporte del estado se mantienen atentos a la operación de las plataformas de taxis tipo Uber y Didi, a fin de proceder a su retiro.

Sin embargo, desde hace algunas semanas no se ha detectado ninguna de estas unidades en las revisiones que se realizan en Gómez Palacio.

Juan Manuel Peralta, jefe administrativo de la Subdirección de Transportes en La Laguna de Durango, dijo que, en su momento, se detuvo a cerca de seis unidades de Uber que prestaban el servicio de transporte público, en la Expo Feria se detuvo a otros dos, pues dijo que no cuentan con permiso del Gobierno estatal.

"No es un ataque frontal contra ellos, pero sí es una atención de respeto hacia la Ley de Transportes: todo vehículo que preste el servicio público debe contar con autorización de parte del Gobierno del estado para prestarlo, con un registro y la documentación correspondiente, cumplir con requisitos", expuso el funcionario estatal.

Peralta señaló que se les conminó a que no reincidieran para que no fueran acreedores a ser consignados ante la Fiscalía General del Estado de Durango, como está previsto en la ley, lo que consideró que ha funcionado, pues no han vuelto a detectar a estas unidades "particulares" brindando el servicio público.

"Dejan de ser particulares cuando hacen un cobro, entonces se vuelven servicio público, inmediatamente, nadie invierte en su carro y su gasolina para pasear gente de a gratis, lógico, con la plataforma que tienen hacen un cobro anticipado vía tarjeta electrónica, y por lo tanto ya es un servicio público", comentó el jefe administrativo de la Subdirección de Transportes.

Dijo que se les ha mencionado recientemente de la entrada en operación de Didi, sin embargo, no se ha detectado ninguna unidad a la fecha.

Señaló que en la actualidad se goza de un periodo vacacional en las oficinas estatales, sin embargo, se mantienen guardias que llevan a cabo revisiones continuas a las unidades del servicio público, pues aseguró que se requiere continuar con la atención a problemas, así como el servicio a los concesionarios, choferes y ciudadanos.

"No estamos haciendo operativos como tales, es constante nuestro trabajo, fijo, en la revisión de vehículos, condiciones, retiro de cinqueros, piratas, bases que se instalan en lugares donde no están permitidas, violando la ley", comentó.

Refirió que esta semana hicieron un recorrido por Gregorio García y detectaron taxis que pasaban de Coahuila a Durango, y en esta comunidad cargaban pasaje para llevarla a Coahuila, lo cual está prohibido.

"Tampoco a la inversa, los taxistas de Durango no pueden ir a cargar pasaje a Torreón o a cualquier parte del estado vecino, se puede ir a llevar pasaje, dejarlo y volver vacíos, pero cargar allá no", explicó, "ellos tampoco pueden hacerlo acá, respetamos las condiciones de los vehículos como ellos las manejan, pero no nos podemos hacer de la vista gorda si hacen servicio de transporte público en Durango sin el permiso de la Secretaría de Movilidad y Transportes".

Juan Manuel Peralta dijo que se detuvo por esta situación a tres taxis de Coahuila.