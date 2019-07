Alfred Molina debutará como director

El actor británico Alfred Molina, nominado en dos ocasiones al BAFTA, conocido por interpretar al "Doctor Octopus" en Spider-Man 2 (2004) y a Diego Rivera en Frida (2002) debutará como director con Lilian.

Se trata de una adaptación de la novela de Jill Gascoine en la que colabora la guionista Amy Lowe Starbin y que planea comenzar su producción en Los Ángeles en otoño próximo.

"Siempre supe que eventualmente quería dirigir. Cuando era joven, me conmovieron las películas de Carol Reed, que de hecho fue lo que comenzó este viaje", declaró el actor de acuerdo con el portal Deadline.

"Cuando leí la novela Lilian hace años, me conmovió profundamente: comencé a sentir a los personajes y así supe que quería dirigir esta película. Las historias que amo son aquellas que comienzan en silencio, tal vez incluso de manera predecible, y luego, a través de alguna acción o motivo, revelan una grieta, una fisura, a través de la cual algo escapa, pero también a través del cual podemos entrar", explicó.

La historia se centra en una sobreviviente del cáncer que decide viajar a Estados Unidos con la esperanza de redescubrir la alegría de vivir, motivo por el cual deja a su esposo e hijos ya adultos, en Inglaterra.

En su travesía, se enamora, inesperadamente, de otra mujer. "Lilian es una historia tan hermosa sobre una mujer que se vuelve a encontrar con la chispa del amor y la pasión después de perder la esperanza y una idea clara de su propósito", explicó Molina.

Hasta el momento se desconoce el elenco, sin embargo, de acuerdo con el actor, realizará dicho largometraje "con un maravilloso grupo de artistas que conozco y en los que confío".

Alfred debutó en la televisión en 1978 con la serie The Losers y un año después apareció en el cine con Song of the shirt.

Para 1981 trabajó bajo la dirección de Steven Spielberg en la aventura de India Jones y los cazadores del arca perdida.

Otros papeles destacados que ha hecho son Species, Boogie Nights, Dudley Do-Right, Magnolia, y Chocolat.

Entre las interpretaciones que le han hecho popular destacan las del villano "Doctor Octopus" en Spider-Man 2 y del obispo "Manuel Aringarosa" en El código Da Vinci.

Molina ha estado casado con la actriz Jill Gascoine desde el año 1986. En 1980 tuvo una hija, Rachel, de una relación previa. En el año 2004 anunció que obtuvo la nacionalidad norteamericana.