YosStop provoca enojo en las redes

La influencer, YosStop, provocó tremendo odio en redes sociales tan es así que cerró ayer su cuenta de Twitter.

La joven fue criticada por compartir una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece en un barco en la ciudad de Cancún.

En el videoclip, puede verse cómo ella le canta Put... de Molotov a un hombre que tripulaba el yate.

Además, YosStop liberó otros clips en los que denuncia los supuestos malos tratos que el capitán tuvo con ella y sus amistades. En Twitter se hicieron tendencia los siguientes hashtags: #LaNacadeYosstop, #LadyLancha, #LadySabritones y #LadyNaca entre otros.

Ante esto, una gran cantidad de usuarios criticaron su actitud. La han llamado naca, grosera y homofóbica.

Tras esto YosStop ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de videos donde ahonda más en esta problemática y las críticas que ha recibido. Yoss Hoffman (su nombre real) aseguró que algunos usuarios la criticaban "desde sus cuentas fakes" y que había mucha gente "muy encabronada porque le cantamos la canción de Put... a un capitán y porque había alguien con unos sabritones, cosas de nacos, comer papitas es de nacos".

La youtuber dijo a sus seguidores que no se preocuparan por ella porque "estoy acostumbrada a la gente estúpida, a la gente que tira mierda por tirar mierda a lo pendejo".

Aseguró que mañana grabará un video y lo compartirá en internet contando todo lo ocurrido "para que entiendan bien qué fue lo que sucedió y cómo esa gente en verdad es gente horrible".

"Que si le cantamos la canción de 'Put...' a alguien, es inmaduro pendejón, sí puede ser, no es como yo la haya puesto, se dio, pero yo creo que eso no justifica nada de lo que sucedió", aseguró.

Sobre las críticas que recibió sobre por qué no se bajó del yate si desde el principio la trataron mal ella respondió que fue porque los tuvieron "como una hora parados en medio del mar" y que "ni modo que me aventara en medio del mar y me fueron nadando de regreso", sostuvo.