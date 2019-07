Ex niños estrella vuelven por su fama perdida

Conocieron la fama siendo unos niños y lo aprovecharon muy bien. En los 90 las novelas infantiles tuvieron un gran auge y de ahí se dieron a conocer muchos pequeños que lograron acaparar las miradas y se colocaron como los favoritos del público. Su imagen estaba en todos lados, hacían telenovelas, teatro, publicidad y muchos hasta grabaron disco. Sin embargo, con el paso del tiempo sus nombres fueron quedando en el olvido y hoy, a más de 15 años de haber sido estrellas infantiles, varios buscan volver a los reflectores para tratar de recuperar la fama perdida.

Entre ellos se encuentran Martín Ricca, Daniela Aedo, Andrea Lagunes y Mariana Botas.

A finales de la década de los 90 llegó a México un niño de ojos vivaces y con un gran carisma; su nombre es Martín Ricca, que dio sus primeros pasos como ídolo infantil al lado de Daniela Luján, al protagonizar la telenovela El diario de Daniela. En la música logro tener un éxito en la radio: Cupido.

Al crecer su camino cambió de rumbo y cambió los foros y escenarios por una vida tranquila en su país natal, Argentina, donde hasta hace unos meses formaba parte del staff técnico de la Banda XXI.

Pero este año volvió a virar su vida al viajar a México para dar un concierto: "El 17 de marzo es de esos momentos que van a quedar para siempre porque me llevé la sorpresa del recibimiento de la gente que coreó los temas como si fuera una hinchada de futbol. Fue una emoción muy grande y todo lo que estamos viviendo ahora es a raíz de ese momento", recordó Ricca sobre aquella presentación cuando, a petición de sus fans, realizó un concierto sin mayor expectativa que complacerlos.

Pero el resultado dio pie a que se planteara la posibilidad de volver a la música con una gira llamada El regreso, que inició el 12 de junio en Monterrey y lo llevó a presentarse en Guadalajara y Ciudad de México.

En entrevista con El Universal, Ricca señaló: "Soy una persona tranquila, sencilla, que tiene ganas de compartir sanamente y de corazón su música, pero sobre todo de devolver un poquito de lo que me ha dado este gran país. Venir a cantar es la forma sincera que tengo de decir 'gracias', porque este país me cambió la vida, al igual que a mi familia".

Otro factor que ha ayudado a su regreso es el furor que se vive actualmente por la música de la década de los 90, época en la que él llegó a la televisión en México con telenovelas como Amigos X siempre y Cómplices al rescate. Martín sabe que aún lo perciben como estrella infantil, por eso ha decidido hacer más presencia y que sus seguidores vayan aceptando que ahora es un hombre maduro y tiene otras cosas de que cantar.

"Es el mejor momento para esto, estoy más allá del bien y del mal, hago todo de corazón. No me considero gran letrista o compositor, sí tengo muchos temas que con el tiempo voy a sacar, pero me gusta más lo que es la música, me voy más por los arreglos. Mis letras hablan de amor y desamor, pero son básicas, no son tan de poeta, hago lo que puedo".

Hasta el momento no sabe si realizará un álbum con temas inéditos para este regreso, pero sí lanzó un sencillo a través de las redes sociales: Y ahora tú.

"Todo lo que me está pasando ahora se lo debo un poco a las redes sociales, que fue por donde me reconecté otra vez con mi gente, y creo que usándolas bien son una herramienta importantísima, donde además entre las personas y el artista no hay un chorro de cosas, no hay una máscara, solo hay música y ganas de compartir momentos, nada más".

Siguiendo su línea de hacer lo que le nace y con lo que se siente cómodo, Martín decidió continuar con el pop, retomando las baladas que se hacían en los 90, que siente se han perdido un poco. Pero también quiere mostrar otra faceta que experimentó con el grupo El Resto, una banda argentina de música popular con la cual exploró ritmos como la cumbia, pero esto solo lo hará en los conciertos que ofrecerá en México.

Una de las ventajas que Martín ve en que sus seguidoras hayan crecido, es que al convertirse en madres, ellas les han enseñado su música a sus hijos, lo que ha dado como resultado que él tenga nuevo público casi sin quererlo.

"Considero que ese tipo de música un poco más inocente y buena rítmicamente es desconocida totalmente por los niños. Entonces cuando la escuchan les llama la atención y además las mamás les hablan de mí, es muy lindo ganar nuevas generaciones de esta forma".

Para él sería fabuloso poder llegar con su tour El Regreso a otros países, como Argentina, pero es realista y prefiere ir poco a poco.

"En Argentina soy un poco más desconocido, por más que estuvimos con El Resto, la gente no me conoce como acá, paso desapercibido, pero con esto que está pasando y las redes sociales la gente está comenzando a saber de mí, a decir 'ah, mira, el de las novelas' y se está generando algo lindo, ¿quién quita y podamos hacer algo por allá también?".

No se niega a regresar a la TV, pero sabe que de aceptar una telenovela o participación especial, tendría que esforzarse mucho porque no es un actor. De niño las cosas le salieron, pero nunca se preparó para eso.

Daniela Aedo protagonizó a los cinco años la telenovela Carita de Ángel (2000), a la cual le siguieron tres proyectos más: Atrévete a olvidarme (2001), ¡Vivan los niños! (2002) y Contra viento y marea (2005), pero al complicarse su tiempo de estudio con la actuación, decidió alejarse del medio artístico. La música llegó a su vida y se matriculó en Berklee College of Music; estudió guitarra, composición y canto. Ahora promociona el sencillo Invisibles.

"Descubrí, después de intentar varias cosas dentro de la música, que lo mío era componer mis propias canciones, tocar la guitarra y cantar. Eso es lo que llevo haciendo desde que llegué a México en 2017", compartió Aedo, quien da a conocer su música a través de Youtube.

En 1998, con tan solo seis años, Andrea Lagunes se robó el corazón de México al protagonizar el melodrama Gotita de amor, pero luego su aparición en la pantalla se fue espaciando; no fue hasta 2018 que volvió a los escenarios formando parte de la obra Traición Mortal, en Teatro en Corto.

"Antes de que me llamaran, porque estaba un poco desaparecida de todo esto, estuve trabajando de godín en cuestiones de comunicación, me gusta mucho la parte de atrás de hacer televisión. El alejarme de la TV no fue una decisión que yo tomara, así se fue dando la situación, tenía mucha actividad en TV y en teatro, pero de repente comenzó a disminuir, aunque estuvo bien porque pude continuar con la escuela", explicó Andrea.

Este alejamiento de la actuación le dio la oportunidad de realizar sus estudios de manera escolarizada y terminar Ciencias de la Comunicación en la UAM.

"De niña estuve tan activa y del tingo al tango que no tuve una vida de niña normal, por eso es importante darse tiempo para uno mismo.

"Volver a la actuación fue como sentirme en casa", declaró la ex estrella infantil, que actualmente trabaja en programas como Como dice el dicho.

Si bien Mariana Botas no se alejó completamente de la actuación, después de su éxito como estrella infantil en telenovelas como Una luz en el camino (1998) o Serafín (1999), al crecer comenzó a manejar un perfil bajo, lo que le iba a permitir retomar la escuela de manera más tranquila.

Pero en 2007 el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo la llamó para realizar Una familia de diez, donde dio vida a la niña fresa "Martína".

"Cuando me hablan para hacer Una familia de diez estaba estudiando la preparatoria, estaba en un momento de crisis existencial y por primera vez en mi vida estaba haciendo la escuela bien, sin estar tomando una clase o examen y luego correr, pero fui con Jorge Ortiz de Pinedo, me dio el libreto y desde el primer capítulo me enamoré de 'Martína'".

Otros casos