Condicionan renovación al aumento de tarifa

Los transportistas de La Laguna de Durango consideran que el Gobierno del Estado no informa adecuadamente respecto a la modernización de unidades, pues aseguran que no están en contra de este proceso, pero no cuentan con los recursos para ello.

Mauricio Elizalde, transportista en Gómez Palacio, indicó que no son sujetos de crédito, por lo que no hay posibilidad de que puedan renovar las unidades si no existe un programa para ello. Señaló que una de las insistencias ha sido el aumento en la tarifa pero cada dos años es mínimo lo que se les autoriza, que prácticamente se pulveriza con los incrementos que tienen en insumos como el diésel, impuestos, etcétera, además de que deben otorgar descuentos a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. En este sentido, realizan un estudio para justificar el aumento, con base a los aforos que realizan, lo que pudiera implicar también una reestructuración de las rutas urbanas. El tema, además de una demanda permanente de los usuarios, ha estado en la agenda con la discusión del Metrobús Laguna.