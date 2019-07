Dedica a Torreón SUS LOGROS

Es un misionero que va de lugar en lugar cantando lo que escribe, sin embargo, donde sea que se encuentre Mario Domm lleva en su corazón a la Comarca Lagunera.

El artista platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón, medio que considera uno de los cómplices de su carrera.

"El Siglo me apoyó cuando no tenía nada cristalizado y de repente me hacían entrevistas y me decían, '¿Y ahora qué vas a hacer', y yo les respondía, 'Voy a intentar a hacer esto'.

"Entonces por eso puedo decir que El Siglo de Torreón me ayudó a que esos pensamientos y deseos se hicieran más grandes y se cristalizaran con el tiempo", dijo.

Domm agradeció no sólo a este diario, sino a toda la región pues de una otra manera lo impulsó a luchar por sus objetivos.

"La Laguna es mi casa, el lugar donde mi gente me apoyó para salir, crecer y hacer algo en la música. Mucho de lo que he logrado se lo debo a mi querido Torreón", sostuvo.

Domm charló vía telefónica. Sus hijos, Anja y Enya, se encontraban a su lado escuchando atentos las palabras de su padre quien regresará a la región el 2 de agosto.

"Estoy feliz de llevarles este concierto de 4 Latidos que reúne a nosotros -Camila- y Sin Bandera. Empezamos el tour en Chicago, ya casi se termina así que es la única oportunidad que tendrán de vernos juntos", externó.

Recordó que la última vez que actuó con su compañero Pablo Hurtado en La Laguna fue el 15 de septiembre de 2016.

"Fue para dar el Grito de Independencia, fue un concierto enorme que me emocionó muchísimo. Ahora estaremos en la Feria de Torreón".

Mario externó que compartir el escenario con Noel Schajris y Leonel García ha sido una experiencia muy gratificante.

"Me siento afortunado de cantar con Sin Bandera. La música es perfume, es medicina y la gente que en algún momento se curó con la música de Camila o Sin Bandera es una buena oportunidad para recordar ese momento tan bello".

Por otro lado, Mario Domm señaló que la paternidad cambió su vida y lo hizo comprender las verdaderas razones que le dan sentido a la vida.

"Me siento feliz de ser padre y combinar esto con la música. Debo decir que antes de tener hijos fui muy egoísta y sí sacrifique muchas cosas de mi vida por conseguir hacer cosas en la música en poco tiempo, pero al ser papá las prioridades cambiaron".

El amor hacía su familia y sus hijos, según contó Mario, le permitió componer otro tipo de canciones que ha incluido en el nuevo disco de Camila de nombre Hacia adentro.

"Esta producción discográfica me dio la oportunidad de compartir con el público esta paternidad tan hermosa.

"El disco salió hace un mes y va muy bien. La gira no para y estos niños tampoco como los pueden escuchar", dijo mientras Anja y Enya balbuceaban a su alrededor.

Mario comentó que sus dos retoños tienen aptitudes artísticas. Si deciden tomar este camino los apoyará.

"El grande toca la guitarra, la batería y el piano; el chiquito es más como analítico.

"Nunca los forzaría a hacer una cosa que no son, pero si deciden ser músicos sí los examinaría para ver qué tanta vocación tienen".