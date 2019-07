Caetano y su amor a México

Para el célebre cantante Caetano Veloso México tiene un significado "muy fuerte por la música y por la personalidad de sus gentes", explicó en rueda de prensa en Ciudad de México.

En el contexto del festival Cantares: Fiesta de Trova y Canción Urbana en el que el artista ofrecerá un concierto hoy, comentó que es muy relevante para él poder venir a este evento con sus hijos. Esta celebración, que tendrá lugar el 27 y 28 de julio, está organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el objetivo de impulsar la música no solo mexicana, sino de toda Latinoamérica con la participación de 50 artistas nacionales e internacionales.

Caetano Veloso (Brasil, 1942) será el cabeza de cartel de esta fiesta de la música, la cual el cantautor alabó por su "naturaleza".

El cantante, que nunca ha tenido problemas en manifestar su postura política también debido a su relación con la canción de protesta, explicó que el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, "representa una derecha que está internacionalmente también representada (...) que es una necesidad loca de destruir todos los bocetos del avance".

Para él, el político de ultraderecha suena en sus discursos como si fuese un hombre cualquiera, espontáneo y sincero pero que en realidad trae entre sus palabras muchos conceptos de la dictadura militar (1964-1985).

El propio Veloso estuvo detenido varios meses durante la dictadura y exiliado posteriormente, por lo que relaciona la situación del siglo pasado con lo que está sucediendo actualmente.

La muerte del también cantante y compositor brasileño Joao Gilberto el pasado 6 de julio fue un duro golpe para Veloso quien dijo que cada vez que tiene que hablar sobre su trabajo mira hacia Gilberto.

"Él ha sido no solo un gran artista que me emocionó, ha sido como una revelación, una iluminación que me dio criterios y entendimiento de la canción", detalló. En el concierto de hoy en las Islas del campus de la UNAM, Veloso homenajeará de alguna manera a su referente, quien además vivió y grabó uno de sus álbumes en México.

Por último, el brasileño recordó la época de su juventud en la que brillaron también personas como Gilberto Gil, con quien estableció una relación de amistad después de haberlo admirado ya anteriormente y junto al que representa un nuevo camino en la música portuguesa, que en ese momento "necesitaba reflejar la violencia".