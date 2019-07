'Debryanshow' desmiente que 'Luisito' le fuera infiel a 'La Chule'

Harto de tanto lío y chismes, el youtuber "Debryanshow" dio la cara y aclaró por medio de su Instagram Stories que "Luisito Comunica" nunca le fue infiel a "La Chule" y que todo fue una mal entendido que provocó Lizbeth Rodríguez, conductora de Exponiendo infieles.

La semana pasada se filtró un video en donde la llamada "Chica Badabun" se ve husmeando el celular de Ryan Hoffman Badui, nombre real del influencer, para ver si lo cachaba en una infidelidad, sin embargo, al leer unos mensajes que él le había mandado a Comunica, se dejó entre ver que éste último le había puesto los cuernos a su novia Cinthya.

En el video Hoffman aseguró que no había hecho nada para ya no más perjudicar a sus amigos y que como estaba atendiendo asuntos personales, la muerte de su padre, ya no dijo nada.

"Hola amigos, primero que nada ya estoy harto, ya es necesario que haga esto. Intenté evitar hablar del tema, porque no quería involucrar más a mis amigos, no quería más conflictos, pero definitivamente ya estoy cansado de estar escuchando malos comentarios por algo que no es verdad y se los voy aclarar en este momento y si no lo había aclarado en su momento es porque estaba atendiendo asuntos personales y no tuve oportunidad de hacerlo", inició el youtuber en el video que subió.

"La conversación que leyó Lizbeth en el video que vieron y que tanto han estado compartiendo, memes y todo eso, está mal la conversación, a continuación les voy a poner la prueba de todo para que vean cómo fue y como es realmente", tras esto el influencer mostró el chat y explicó que fue él quien tuvo sexo casual con una chica y que "Luisito" sólo respondió de manera de broma.

Tras aclarar todo, también Hoffman aseguró que no sabe por qué la conductora de Exponiendo infieles sacó de contexto las cosas diciendo "Luisito el pillo la que me cogí antier".

Reiteró que si no había aclarado la situación fue porque estaba ocupado en sus asuntos personales, que no vendió a su amigo y hasta se dio el tiempo de dar un consejo a sus seguidores y a los que no lo son.

"Ni yo vendí a mi amigo por 500 pesos ni él le puso el cuerno a nadie. Amigos no crean todo lo que ven en redes sociales, por favor. Con esto me despido y espero que haya quedado claro el tema y no quiero desatar más polémicas, más problemas, sólo que quede claro, saludos y buenas noches", finalizó.

Algunos tuiteros rescataron dicha historia para subirla a sus redes sociales.