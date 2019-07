Las razones por las que no olvida GP Las razones por las que no olvida GP

Bobby Pulido ha visitado muchas ciudades de México y Estados Unidos, sin embargo, no olvida la Comarca Lagunera por dos singulares razones.

El cantante recién visitó La Laguna para ofrecer un concierto en un bar de la avenida Matamoros de Torreón.

Antes de entregar su concierto, que reunió cientos de laguneros, platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón en su camerino.

Ahí narró que Gómez Palacio siempre está en su mente y todo gracias a las mujeres.

"Bueno, en Gómez me han ocurrido dos cosas que no se me olvidan. En una ocasión me presenté y al terminar mi show y subirme a mi autobús me encontré con una chica que se había colado a éste.

"La otra cosa es que ha sido en Gómez Palacio, en donde más brasieres me han aventado, un total de 22 y los tengo guardados", comentó con una pícara sonrisa.

Sobre la presentación que iba a dar con Intocable el pasado 11 de mayo en Coliseo Centenario, Bobby explicó que un problema de salud no le permitió que pudiera viajar hacia acá.

"La vez pasada me enfermé y me tuvieron que operar para lo del reflujo, pero ya estamos con todo y echándole ganas para todo lo que viene", externó el artista.

El nacido un 25 de abril en Edinburg, Texas comentó que ya tiene planes de dar a conocer un material de estudio para seguir en el gusto de sus fanáticos.

"Lo que pasa es que con la enfermada que me dí tuve que cancelar nueve presentaciones y todo eso movió también las actividades que tenía contempladas. Antes de que acabe el año sacaré el álbum", aseguró.

Bobby comentó que ha sabido adaptarse a las nuevas formas de distribuir música ya que si no lo hacía su carrera pudo haber quedado en el olvido.

"Yo empecé en otra época, en ese entonces las disqueras promovían a los artistas y ahora somos los artistas lo que tenemos que promovernos y eso es muy costoso, por eso hay que trabajar bastante".

Por otro lado, Pulido comentó que le gustan mucho las redes sociales porque gracias a ellas está en contacto directo con sus seguidores.

"Me emociona mucho poder charlar con los fans al momento. Eso antes no ocurría, creo que las redes nos han dado cosas buenas como ésta".

Bobby Pulido se presentó en un bar de la localidad. Con canciones como Desvelado, Se murió de amor, Llévame contigo emocionó a los asistentes.

El cantante prometió regresar pronto a la Comarca Lagunera.