Trump felicita a Johnson; dice que él 'es lo que necesita Reino Unido'

El presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió este martes la elección del conservador Boris Johnson como próximo primer ministro británico, al destacar que es conocido como "el Trump británico" y asegurar que "eso es lo que necesita" el Reino Unido.

"Tenemos un hombre realmente bueno que va a ser el primer ministro de Reino Unido ahora, Boris Johnson. Es duro, es inteligente", dijo Trump en un discurso ante una conferencia de jóvenes conservadores en Washington.

"Le llaman 'el Trump británico' y la gente dice que eso es una buena cosa. Les gusto allí. Eso es lo que querían. Eso es lo que necesitan", agregó.

Boris Johnson fue elegido este martes nuevo líder del Partido Conservador británico en una votación entre los militantes de la formación y mañana asumirá el cargo de primer ministro con la promesa de culminar el "brexit" el 31 de octubre.

Como se esperaba, Johnson, de 55 años, arrasó en estos comicios, convocados después de que Theresa May, la todavía primera ministra, dimitiera en junio por la crisis del "brexit" al no conseguir que el Parlamento aprobase su acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE).

Trump ha sido muy crítico con la predecesora de Johnson, a la que reprochó su poco habilidad a la hora de negociar la salida de Reino Unido del bloque europeo y haber dejado "un desastre".

Pese a remarcar la histórica "especial relación" entre Washington y Londres en diversas ocasiones, Trump ha provocado importantes sobresaltos a la alianza bilateral desde su llegada a la Casa Blanca.

Hace dos semanas, el embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, presentó su dimisión a raíz de la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba a la Administración de Donald Trump de "disfuncional" e "inepta".

Trump replicó inmediatamente y tildó a Darroch de "chiflado, estúpido e imbécil pomposo".

"El chiflado embajador que el Reino Unido ha endosado sobre EUA no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar a su país, y a la primera ministra Theresa May sobre su fallida negociación del brexit, y no estar molesto por mis críticas por lo mal que se gestionó", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Darroch decidió, poco después, presentar la renuncia para poner fin a las conjeturas acerca de su posición al frente de la Embajada del Reino Unido en Washington, algo que hacía "imposible" cumplir con su labor diplomática.