Eugenio Derbez recibirá el Premio de la Herencia Hispana en EUA

El actor, productor y escritor mexicano Eugenio Derbez será galardonado con el Premio de la Herencia Hispana durante la 32 ceremonia anual de estos galardones en octubre en Washington, informó este lunes la Hispanic Heritage Foundation (HHF).

Según la organización, Derbez recibirá su premio junto con el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en la ceremonia que tendrá lugar el 1 de octubre en el Centro John F. Kennedy de las Artes.

"Derbez es reconocido como una de las fuerzas creativas más influyentes en América Latina y uno de los actores más queridos y valorados en la comunidad hispana de Estados Unidos", señaló el comunicado de la fundación.

El presidente de la HHF, José Antonio Tijerino, dijo que la Fundación está "orgullosa de reconocer la carrera tremenda y el impacto cultural de Eugenio Derbez quien, asimismo, ha servido para abrir las puertas para otros latinos y latinas en la industria del espectáculo".

"El trabajo y la influencia de Eugenio son un ejemplo del impacto de los latinos en Estados Unidos y en todo el mundo", añadió.

La revista Variety ha identificado a Derbez como "el latino más influyente en el mundo" y se le ha señalado como la figura de más influencia en las redes sociales de América Latina durante los dos años pasados con más de 37 millones de "seguidores".

Los Premios del Legado Hispano fueron creados en 1987 en la Casa Blanca para conmemorar el establecimiento del Mes de la Herencia Hispana en EUA, y se les considera entre los galardones de más alto valor otorgado por latinos a latinos, con el apoyo de 40 instituciones hispanas de alcance nacional.

El 9 de agosto se estrenará la película Dora and the Lost City of Gold, en la cual Derbez hace el papel de "Alejandro Gutiérrez", y será la voz de "Glenn" en la película "The Angry Birds 2", que se estrenará el 14 de agosto.

Recientemente, Derbez compartió los papeles principales con Anna Faris en "Overboard", una película que ha recaudado casi 100 millones de dólares en taquilla mundial.

Otros galardonados con los Premios de la Herencia Hispana en anteriores ediciones han incluido a Oscar de la Hoya, la jueza Sonia Sotomayor del Tribunal Supremo, Rita Moreno, Plácido Domingo, Celia Cruz, Tito Puente, Gloria Estefan, Oscar Hijuelos, Martin Sheen, Ricky Martin, Rubén Blades, la Fania All-Stars, Junot Diaz y José Feliciano.

La fundación indicó que en lo que resta del verano se irán anunciando los nombres de las otras personalidades distinguidas con este premio en 2019.