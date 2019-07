Buscan aclarar datos de 'megadeuda' en Coahuila

Jesús De León, presidente del Comité Estatal del PAN en Coahuila, afirmó que presentarán nuevas solicitudes para aclarar datos de la "megadeuda", ya que actualmente los legisladores locales siguen "encubriendo" a los responsables en el tema.

El líder de Acción Nacional en Coahuila, además advirtió que las denuncias por las irregularidades en la deuda no han prescrito, por lo que "lucharán" con todos los recursos disponibles para aclarar dicha información.

"Se han presentado ya varios puntos de acuerdo que son votados en contra sin ninguna discusión por parte de los diputados del PRI (Partido Revolucionario Instittucional), y obviamente no hay respuesta... vamos a iniciar nuevamente un juicio contra la Auditoría Superior del Estado, para que dé a conocer en qué consistieron esas observaciones que no fueron subsanadas".

De León además precisó que, una vez que se aclaren dichos datos de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se podrán conocer los destinos finales de los más de 36 mil millones de pesos a los que asciende actualmente la "megadeuda".

El titular del PAN en Coahuila denunció además que "sigue existiendo complicidad" entre los integrantes del gobierno estatal, la propia Auditoría Superior del Estado y los legisladores del PRI en el Congreso.

"Siguen poniéndole trabas a la información... no dicen en qué consisten, en las denuncias no aclaran tampoco en qué consisten esas observaciones y nada más concluyen , como no las subsanaste, pues las consideran firmes".

Advirtió que los recursos legales y el juicio para aclarar las pasadas denuncias, se iniciarán en las próximas semanas.

Complicidad

Acusan que el gobernador del estado, Miguel Riquelme, integrantes de la Auditoría Superior del Estado, así como diputados locales del PRI sigue encubriendo a responsables.