Comentarios a las noticias regionales publicadas por El Siglo de Torreón en la semana que termina.

Confían se reactive obra del Metrobús.

El titular de la Subsecretaría de Gobierno del Estado en La Laguna de Durango, Manuel Ramos Carrillo informó que tanto el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres como el de Coahuila, Miguel Riquelme Solís han continuado con las gestiones ante instancias de la Federación, para que los recursos que ya se tenían autorizados se liberen y de este modo, se pueda dar inicio a las primeras obras de infraestructura en esta zona de la entidad.

Dicen que "es de sabios cambiar de opinión" y esperemos que igual sucede en el caso, que de insistir en el error, nos afectará a todos los laguneros

Invertirán 3.5 mdp en modernizar área del Hospital Universitario.

La modernización del área de ginecoobstetricia del Hospital Universitario de Torreón, se realizará con la asignación de un recurso de los 3.5 millones de pesos que en días recientes autorizó el el gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, así lo dio a conocer el doctor Salvador Chavarría Vázquez, director del nosocomio.

Excelente noticia, no solo para los pacientes usuarios, sino para los estudiantes de medicina que tendrán tecnología nueva para su mejor aprendizaje.

Vaya, "hasta que va a agarrar agua la nube".

Reprocha Zermeño nula inversión federal.

El alcalde Jorge Zermeño reprochó este martes la "nula inversión" que ha tenido el Gobierno federal en proyectos para la ciudad de Torreón. Señaló que en lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador "no hay una colaboración para obra pública del Gobierno federal; no la ha habido y no la hay".

La ´4T´ no nos llega, ¿será porque estamos muy al norte de Tabasco?; aunque también es trabajo no atendido por el gobierno del Estado, que pareciera solamente ver para la urbe de adobe.

Si no le parece así, compare el desarrollo de las captales de Coahuila y Durango conra nuestro abandono.

Pobres laguneros, nos acomoda aquello de "eramos muchos y parió la abuela".

Continúa pleito entre bancadas.

Regidores del PAN en Torreón se quejaron el miércoles de los constantes señalamientos que ha realizado la fracción del PRI en el cabildo, esto en contra de la actual administración municipal.

La actividad estuvo encabezada por el primer regidor, Ignacio García, quien afirmó que los regidores del PRI y su síndica de vigilancia han estado llevando a cabo una serie de señalamientos "sin el fundamento adecuado" y con fines políticos, específicamente en temas de las finanzas municipales, manejo de la nómina pública y hasta la asignación de obras a empresas constructoras en el país.

Bueno fuera se pusieran a trabajar y dejaran de pelear como comadres de vecindad por posiciones políticas que solo les beneficia a unos cuantos; ellos no saben eso de "a Dios rezando y con el mazo dando".

Se ampara el colectivo por cancelación de Metrobús.

Se ampara Ruedas del Desierto contra cancelación del Metrobús en La Laguna de Durango, al considerar que va en contra de la movilidad sustentable que se requiere en la región.

Cancelar el Metrobús de La Laguna es una pésima decisión que afecta seriamente a la vida cotidiana de los laguneros, particularmente a los más pobres, quienes carecen de transporte propio.

Pero "yo tengo otros datos" y habrá que ver si se impone la fuerza del poder a la voluntad de los ciudadanos. Estemos atentos.

Pierde industria empleos en La Laguna.

En el último año, el crecimiento del empleo en la Zona Metropolitana de La Laguna ha sido muy bajo. Aunque lo ideal es que una ciudad crezca en 4 por ciento de un año al otro, hay municipios en la región que no alcanzan ni el 1, y el poco empleo generado recibe menos de dos salarios mínimos.

"Mal y de malas" con la "4T", que pareciera tener el propósito de cebarse con los laguneros.

Recorridos turísticos en Lerdo.

Los turistas tienen la oportunidad de disfrutar de las gorditas de cocedor, la nieve Chepo y de visitar sitios como la Hacienda de la Santísima Trinidad en La Loma, el Museo Histórico Chalet Gorosave, la Huerta San Juan y el recinto al Canto Cardenche.

María Eugenia Torres Rodríguez, jefa del departamento de Turismo, dijo que los sábados y domingos están trabajando con touroperadores que salen hacia las Grutas del Rosario, el Rancho Santa Julia y el Parque Estatal Cañón de Fernández, catalogado como Área Natural Protegida (ANP).

Buena oportunidad para pasear en familiay con amigos; como dijo la abuelita de Don Pedro: "más chich… la hayarán, pero más lechera… ¿cuándo?"