Zendaya, una estrella en ascenso

Cuando inició su carrera como chica Disney, hace casi 9 años, Zendaya lo hizo con el pie derecho. Debutó en Hollywood con el papel de Rocky Blue, una aspirante a bailarina en el exitoso programa Shake It Up!, de Disney Channel.

Tenía 13 años cuando se convirtió en un fenómeno de masas para el público infantil junto a su compañera de reparto, Bella Thorne.

En ese entonces derrochaba talento y transmitía la imagen angelical que Disney fomenta en sus estrellas.

Ella entró por la puerta grande y así sigue.

Ahora, a sus 22 años, Zendaya se perfila para convertirse en la actriz más influyente de su generación, pues proyecto en el que participa el éxito le acompaña.

Actualmente a la actriz se le puede ver en la cinta Spider-Man: Lejos de Casa y está sorprendiendo al público al interpretar a una adicta a las drogas en la polémica serie de HBO, Euphoria, que estrena nuevos capítulos cada lunes.

En el 2013 lanzó su álbum homónimo, el cual debutó en el número 51 de la lista Billboard 200. Antes había lanzado varios sencillos, todos contaron con una gran aceptación.

Tras protagonizar tres temporadas de Shake It Up! continuó trabajando en 'la casa del ratón' en la serie K.C Undercover, mientras hacía sus pininos en la gran pantalla en producciones que fueron gran éxito como El gran showman, en donde compartió roles con el actor Hugh Jackman, o Spiderman Homecoming, en la que interpretó a Michelle Jones (MJ), una de las amigas cercanas del hombre araña. Su carrera crecía como espuma y parecía que el cielo era el límite. Además, de las series, Zendaya participó en el reality Dancing with the Stars, donde quedó en el segundo puesto.

La estadounidense tiene estudios en drama y en baile. Este año repitió el papel de Michelle Jones en Spider-Man: Lejos de Casa, que también ha sido un éxito en la taquilla.

Ya desmarcada de Disney, se embarca en una nueva aventura, la serie Euphoria de HBO, que supone una ruptura total con su pasado y el salto más arriesgado de su carrera.

Zendaya es la absoluta protagonista de la serie, donde interpreta a "Rue", una adolescente adicta a las drogas que lucha contra sus propios traumas.

Un papel muy controvertido y maduro con el que rompe con su imagen cándida y familiar y le coloca en una nueva posición dentro de la industria.

A juzgar por las críticas que está cosechando entre la prensa especializada, la jugada no le ha podido salir mejor.

Los expertos recalcan los matices de los que dota a su personaje, "Rue Bennet", alejándose de la superficialidad de sus anteriores papeles.

Aunque Zendaya admite no haber tenido contacto con las drogas, afirma haber visto cómo les han afectado a algunos de sus allegados, y ha querido impregnar esa frustración en "Rue", el personaje con el que pretende abrirse nuevas puertas.

Con casi 57 millones de seguidores en Instagram se ha propuesto ser la voz de aquellos que no la tienen.

Consciente del poder que ejerce entre los más jóvenes, la actriz y cantante no duda en usar su fama para concienciar sobre los temas que han marcado su vida, como los estereotipos raciales.

Y así lo demostró cuando una periodista criticó las rastas con las que se presentó en la gala de los Oscars en 2015, Zendaya no dudó en responder a través de un comunicado en Twitter, reivindicando las rastas como un símbolo de identidad y pidiendo a los medios que dejasen de juzgar el cabello de los afroamericanos.

El "body shaming" es otra de las luchas que Zendaya lleva por bandera. Cuando una revista retocó su cuerpo para hacerle parecer más delgada, la propia Zendaya compartió la foto original con su cuerpo al natural. Es común que comparta fotos sin maquillaje y contestó con gran seguridad a los fans que llamaron feos a sus padres en las redes sociales.

Consciente de que su carrera va a ser comparada con la de otras chicas Disney que abrazaron la polémica para romper con su imagen blanca, ella ha afirmado que no tendrá "su momento Miley Cyrus". Y es que, al contrario que otros iconos infantiles como Demi Lovato, Zendaya ha sabido mantenerse al margen de escándalos y su estrategia para romper con la percepción que el público tiene de ella es escoger papeles más serios.

Poco se sabe sobre su vida privada, pues se esfuerza en mantenerla al margen de su carrera. Algunos medios le han relacionado con Tom Holland, su compañero de reparto en la saga de Marvel Spiderman, pero ella lo ha negado, dejando claro que entre ellos solo existe amistad.

Entre sus amigos se encuentran Beyoncé, Michelle Obama y Oprah, y por como ha manejado su carrera hasta ahora parece que no correrá con la misma suerte de otros de sus colegas de Disney Channel.

Así que hay que estar atentos a Zendaya, pues al parecer su nombre ya se está escribiendo en la historia de Hollywood.