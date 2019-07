Michelle Renaud responde tras publicación de la ex de Danilo Carrera

Michelle Renaud rompió el silencio por la fotografía que publicó Ángela Rincón con un vestido de novia para anunciar su divorcio de Danilo Carrera, actual pareja de la joven actriz.

Hace tres días Rincón publicó en Instagram una imagen en la que posa con un vestido blanco y un velo de novia adentro de un automóvil. "Lo escuchaste de mí primero", escribió la exesposa del actor para anunciar su divorcio.

Tras la polémica en redes sociales la estrella de novelas como Hijas de la luna y La reina soy yo, destacó en entrevista con el programa Hoy que lo más importante en esta vida es respetar la vida de la pareja al igual que sus relaciones: "Lo más importante en esta vida es respetar la vida del otro y también respetar las relaciones del otro. Al final del día, divorciados, casados, o como sea, sigue siendo un tipo de relación. Con tus amigos tienes una relación, con tu familia tienes una relación, yo no me meto en las relaciones que no me corresponden".

La mexicana de 30 años agregó que ella habrá tenido sus motivos para hacer las cosas, aunque no creía que lo hiciera con una mala intención sino todo lo contrario. "En realidad no puedo opinar al respecto porque no la conozco, no sé, pero espero y le deseo lo mejor del mundo a ella y a todas las personas".

Michelle Renaud también habló sobre la relación que tiene con su exesposo, Josué Alvarado, con quien no es "tan de platicar e irnos al café" pero sí hay un trato de respeto:

"Tiene que haber un respeto, yo respeto las parejas que él tiene, él respeta la mía y él confía en mi criterio como mamá para yo decidir que Danilo y Marcelo convivan".