YosStop anuncia el fallecimiento de su papá

La youtuber YosStop anunció esta tarde el fallecimiento de su padre, Raúl Hoffman. A través de su cuenta de Twitter, escribió:

"(Sic) Se acuerdan que les dije que época de cumpleaños es de cambios? Pues hoy mi papá se fue a un mejor lado... me duele mucho y lo extrañaré cabrón... gracias a todos por estar".

Se acuerdan que les dije que época de cumpleaños es de cambios? Pues hoy mi papá se fue a un mejor lado... me duele mucho y lo extrañaré cabrón... gracias a todos por estar.

— YosS Hoffman (@YosStoP) 15 de julio de 2019

Este post ha generado diversas reacciones de apoyo, como quien recuerda que su padre hizo de todo para que Yos fuera feliz y hasta se puso peluca en alguno de sus videos.

Hace un año, Yos hizo un video en donde entrevistaba a sus padres a fin de saber un poco más sobre su origen. Sentada en un sillón junto a su padre, escuchó que sus abuelos paternos venían de Lituania y Ucrania, pero él nació en la Ciudad de México.

"Mi mamá llegó a este país porque su hermana se casó con el hermano de mi papá y por eso se vinieron a México".

Agregó que los abuelos de Yos hablaban Lituano, ruso y hebreo. Relató que conoció a la mamá de Yos de casualidad, en el banco, porque ella era ejecutiva, esperó a que ella saliera y le invitó un café

"Toda mi familia me gusta, son muy lindos todos", respondió Raúl cuando su hija le preguntó qué le gustaba de su familia. "¿yo soy linda?", le pregunta ella a su padre, a lo que él responde "Claro, eres la petite petite".

No sé, yo creo que como me ha tocado, estoy contento, sobre "me da gusto, me siento muy bien de tener a todos y poder convivir relativamente con todos".