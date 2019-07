Abanderado siente tristeza por falta de apoyo de autoridades

El jalisciense Jorge Orozco, abanderado mexicano para los Juegos Panamericanos Lima 2019, compartió hoy que se siente honrado de llevar el lábaro patrio, pero al mismo tiempo le da tristeza y enojo la falta de apoyo de las autoridades deportivas.

El ganador de la primera plaza para México a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 recibió este lunes la bandera tricolor de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en ceremonia realizada en Palacio Nacional.

“Me siento bastante honrado. Es un momento muy emotivo para mí. Es algo muy significativo el estar enfrente de la delegación mexicana y de todos y me toca portar la patria, y espero que todos nos apoyemos de esto y ojalá que todos podamos dar unos excelente resultados”, dijo.

Luego de conseguirlos, “espero ver ese apoyo de las autoridades correspondientes. La preparación de los atletas ha sido de acuerdo a sus capacidades y medidas, y sería un gran orgullo ver a México en lo más alto en estos Panamericanos”.

El medallista en tiro deportivo insistió en que le alegra bastante el que lo hayan elegido como abanderado, el ser la cara y la punta de lanza de esta delegación.

En cuanto a las expectativas en Lima 2019, respondió que son de acuerdo a la preparación “que hemos tenido, a los pocos recursos que se nos han dado y a todo lo que nosotros hemos puesto, porque hemos hecho de todo para tener el mejor entrenamiento posible. La expectativa es que voy por el oro”.

Indicó que la falta de apoyo es general, no sólo para él, porque por desgracia en México el deporte no se le ha tomado con la seriedad necesaria, y afirmó que le gustaría que sí se le diera.

“En lo que va de este gobierno sigo sintiendo, no como desinterés, pero como esa falta de ganas de las autoridades por querer apoyar a los deportistas, con las excusas de siempre: que no hay suficiente presupuesto, que no existe, que ya se dio pero no se sabe dónde está”, señaló el atleta.

Mencionó que en su caso, en la prueba de escopeta, recibe el apoyo de patrocinadores, dándole cartuchos; mientras que el Club Cinegético Jalisciense le hace descuentos para sus prácticas y también en los discos para el disparo, y el fogueo es casi inexistente.

Él debió ir a un Campeonato del Mundo en Italia para alistarse mejor, pero a una semana de la salida le dijeron que no iba y por ello se quedó sin ninguna competencia de preparación hacia Lima 2019.

“En sí no es una decepción lo que nos da la falta de apoyo, es una tristeza y el enojo que nos da, porque estamos empezando a dar resultados históricos y que no nos den apoyo es frustrante”, expresó.

Orozco comentó que su deporte es muy caro, las armas son muy caras y se requiere mucho dinero. “No es necesariamente que lo hacemos contigo o sin ti (gobierno), es ganar para demostrar el apoyo de nuestras familias y particulares”.