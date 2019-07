Están dispuestas a reinventarse

Dispuestas a seguirse reinventando cuantas veces sea necesario, Ilse y Mimí emprenden una nueva aventura musical, para la cual han alistado los temas que las consolidaron en la década de los 80 dándoles un toque moderno.

Entusiasmadas -aunque en el inicio de esta gira que emprenden con otras bandas de la época no estará su compañera Ivonne- Ilse y Mimi de Flans aseguraron que se encuentran más que preparadas para regresar a los escenarios con los temas que forman parte de la banda sonora de muchas personas.

En entrevista, Mimí reconoció que no es la primera vez que se reinventan y aunque en esta ocasión su compañera Ivonne no estará, debido a que tiene compromisos como pintora, eso no quiere decir que el trío se acabó.

Añadió que tal vez más adelante la artista pueda sumarse a esta gira en la que estarán otros integrantes de diversas bandas como Los Chamos, Parchís, Fandango y MDO, que también fueron sensación en el país en los 80 y 90.

"Es un proyecto musical interesante al que nos hemos acercado llamado Gira Tour", apuntó Mimí al señalar que están abiertas a cantar con quienes lo deseen, además de experimentar en otros géneros.

Destacó que será una experiencia totalmente diferente, por lo que se han encargado de hacer algunos arreglos a la música, a fin de que cobre un toque actual y pueda penetrar a otras generaciones.

Por su parte, Ilse indicó que gracias a las redes sociales e internet hoy su música está más viva que nunca, "el público nos ha favorecido desde nuestros inicios y somos parte de una década musical muy interesante".

"Las sorpresas son muchas las que vendrán", agregó Ilse al afirmar que este concepto al que se suman es el principio de muchas cosas que quieren hacer. "Tenemos toda la energía para lo que venga y llegaremos a toda Latinoamérica con este concepto que nos lleva a vivir una nueva etapa y posiblemente hasta crear nuevos temas", explicó la intérprete.

Ilse y Mimí formaron parte de Flans, grupo que alcanzó la fama en la época de los 80 y es considerado como un ícono de la música en español, además de haber tenido éxito en Latinoamérica e imponer tendencias en la moda.

En la actualidad el trío se presentaba bajo el nombre de Ilse, Ivonne y Mimí, pero en este nuevo concepto de presentaciones sólo serán dos.