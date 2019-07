Exhorta LHA a 'cuidar' recusos públicos

La administración municipal dejará un balance hidráulico cercano a los dos mil 100 litros por segundo. Adelmo Ruvalcaba Nieto, director del Sideapa, dijo que se utilizan mil 800 litros en los días más calurosos, por lo que habría más de 250 litros de reserva.

Ayer se inauguró un nuevo pozo de agua en la colonia Francisco Zarco, el tercero de la gestión de la alcaldesa Leticia Herrera, quien aprovechó para recomendar a los ciudadanos que "cuiden su dinero (el recurso público), no permitan que se los vayan a robar" en la siguiente administración.

El titular del Sideapa dijo que el balance es positivo, pues se recibieron mil 250 litros hace tres años. La inversión en el tercer pozo fue de 21 millones 300 mil pesos, cuenta con un motor de 500 caballos de fuerza, que se colocaron en una decena de pozos en la ciudad.

"Dejamos un motor nuevo, extra, dejamos un transformador igualito al de aquí, extra", expresó, "vamos a dejar alrededor de 25 millones de pesos en la caja del Sideapa, en efectivo".

En su mensaje a los colonos, Herrera dijo que el municipio tiene muchas carencias pero aseguró que se hacen obras "dentro de lo que esté a nuestro alcance, la muestra aquí está, ustedes son testigos de que aquí está lo que podemos hacer, aunque sea poco el recurso, pero cuando no se lo roba uno, porque es de ustedes".

La alcaldesa insistió en que "más allá de que sepa administrar, no me lo robo, no necesito robármelo, al contrario, le pongo de mi bolsa y con mucho gusto".

La edil llamó a los ciudadanos a que cuiden la plaza, la noria, el agua, además les pidió vigilar el recurso que se deja en Sideapa.

"Se los pido de favor, va a dejar en caja 25 millones de pesos, vigílenlos, es para las obras de ustedes, no para el bolsillo de los que vienen, si ustedes no vigilan ese dinero ojalá que no me las encuentre en la calle para que no me estén reclamando a mi", expresó, "es de ustedes y díganselo a quien llegue: estamos enterados que hay 25 millones en caja de Sideapa, (para) obras, obras y más obras, nosotros ya no alcanzamos a ejercerlos".

Herrera concluyó agradeciéndoles la oportunidad de ser presidenta municipal.