Se confrontan transportistas

Transportistas de La Laguna de Coahuila desconocieron durante el viernes al también concesionario José Ángel Cuéllar, esto a través de un documento firmado que entregaron al secretario de Infraestructura en Coahuila, Gerardo Berlanga.

Durante la tarde del viernes unas cien personas ligadas al transporte público en la región se reunieron con las autoridades estatales para discutir detalles del proyecto Metrobús; a dicha junta no fue invitado el transportista José Ángel Cuéllar, una de las principales voces críticas del proyecto en La Laguna de Coahuila.

Luego de analizar detalles de la operación del proyecto BRT para la región, las necesidades de apoyo para la ruta lineal y las condiciones necesarias del resto de las rutas los transportistas informaron a las autoridades estatales que "antes de iniciar con la reestructuración por el Metrobús" era necesario un ordenamiento a detalle de rutas desde el municipio.

Acusaron que la autoridad local ha permitido que diversas concesiones operen fuera de las zonas que les corresponden desde hace años, lo que supondría un problema mayor en caso de realizar movimientos a causa de la llegada del Metrobús.

Detallaron ocho casos específicos que requieren de una revisión y ordenamiento por parte de la autoridad municipal, a la que supuestamente han acudido en reiteradas ocasiones sin respuesta alguna.

No obstante, fue al finalizar la reunión que los representantes de rutas como Panteones, Dalias, Jardines, San Joaquín, Dorada, Primero de Mayo y Alianza La Cortina firmaron un documento en el que se deslindaron de José Ángel Cuéllar, nombrando como "asesor jurídico y político" al licenciado Abundio Ramírez, quien es miembro de la agrupación "Coahuila Incluyente".

Respecto a la reunión a la que no se le invitó, además de la asignación de Abundio Ramírez como representante de un grupo de transportistas, el mismo José Ángel Cuéllar acusó que se trata de "un tema que ya está politizado".

"Yo pienso que es con dolo, premeditación, alevosía y ventaja. Abundio está acarreando agua para su molino, está tratando de aglutinar a todas las personas que pueda; el tema ya está politizado y es culpa del Gobierno estatal".

Cuéllar acusó a las autoridades de recurrir a "tácticas viejas para lograr aprobación en el proyecto Metrobús.

"Lo de hoy (viernes) es un circo, aplican la vieja maniobra de confrontar y dividir, esto pasa porque están perdidos y no tienen la menor idea de sacar adelante este proyecto... No se me hace extraño que no me hayan invitado, de hecho me esperaba esta situación, pero les aclaro que no son todas las rutas, son unas solamente".