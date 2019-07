Jona quiere llegar a Catar

- El estar dentro de las convocatorias constantes con Gerardo Martino, hace que el portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, sueñe con estar dentro del proceso y en tres años más, pueda disputar la Copa del Mundo en el 2022, programada en Catar.

"La idea es poder cumplir el proceso y mi idea, es jugar un mundial, que sería la cereza en el pastel de mi carrera".

Y es que resaltó que le gusta mucho el sistema del "Tata", ya que se identifica mucho con lo que el estratega argentino del Tricolor quiere "ojalá que se me siga dando la oportunidad y aprovecharla, aprendiendo y sumando", mencionando que al ser de los grandes (de edad) en la Selección, lo llena de una responsabilidad doble, sobre el liderazgo y hablar con los más jóvenes.

Recordó que ante Estados Unidos, era muy importante ganar la final, ya que además era contra el rival directo y odiado, por lo que los compañeros que estuvieron, lo hicieron al cien por ciento.

"Fue un proceso largo, pero es lo bonito, lo que cosechas después de tanto tiempo de estar entrenando, es lo mismo en Santos, después de la pretemporada tan fuerte que se tuvo, el poder obtener el título, para que valga la pena, las buenas friegas que se llevaron".

En la semana, la Concacaf dio a conocer el formato de la eliminatoria para el Mundial, donde las seis mejores selecciones en el ranking de la FIFA a mediados del 2020, ingresarán de manera directa al Hexagonal Final.

"Tenemos que adaptarnos al sistema, a final de cuentas, es una obligación para México asistir al Mundial, calificar, con el 'Tata', el equipo tiene muchas chances, hacerlo de buena manera, esperando tener una oportunidad de estar ahí".

Jona, confesó que varios aspectos lo llevaron a ser el nuevo capitán de Santos Laguna. Sabe que portar el gafete, implica un alto grado de responsabilidad, pero también busca levantar el título de la Liga MX con los albiverdes.

Y es que el cancerbero de los Guerreros, reveló que el técnico Guillermo Almada, le comentó que el tema de liderazgo, fue fundamental para que se tomara esa decisión.

Entre otras cosas destacó: "de los minutos jugados, de la experiencia que tengo, de la edad, aunque no estoy viejo, también me comentó de las ideas que tenía, las cuales comparto al cien por ciento, no me había tocado como tal (gafete), lo había hecho en ciertos partidos en Monterrey y Santos, pero ahora con el objetivo, de volver a los primeros planos".

Agregó que está contento al asumir una responsabilidad muy grande "como lo dije en su momento en aquél partido que me tocó serlo (capitán), el hecho de cambiar las cosas, el venir de un rival directo, odiado en la región, hacía difícil que yo fuera capitán en Santos".

Jona dejó en claro, que el nombramiento lo tiene bien ganado, por lo realizado dentro y fuera de la cancha, al considerarlo de bueno, por lo que no dudó en aceptar, cuando el técnico Guillermo Almada lo llamó al estar concentrado con la selección mexicana.

"Hablé con la directiva, con Alejandro (Irarragorri), Dante (Elizalde), Pepe (Riestra), estoy contento con eso, vamos a trabajar de la mejor manera, que todos salgamos parados de la mejor manera y que todos apoyemos a Santos, porque a final de cuentas, lo que queremos es ganar.

Pero el objetivo que tiene claro para el Apertura 2019, es levantar el título de campeón de la Liga MX, portando el gafete que lo identifica como el líder del equipo.

Tras proclamarse campeón con México en la Copa Oro, estar más tranquilo con la evolución médica de su madre y regresar a los entrenamientos en el TSM, hace que el cancerbero de los Guerreros, lo piense en grande.

"Eso me hace tener esa motivación extra para este torneo que viene, una de las cosas o metas que me he puesto, es poder levantar yo un trofeo como capitán" señaló ayer el guardameta durante el Abono Fest, que se lleva en lo más alto del Estadio Corona, donde se tomó fotografías y firmó autógrafos a los fieles seguidores de Santos Laguna.

Agregó que a lo largo del tiempo en su etapa como futbolista, ha aprendido detalles de otros capitanes, absorbido ciertas cosas, las cuales pretende implementarlas a la brevedad posible en Santos Laguna, pensando siempre en el bienestar del equipo.

"No es nada más ponerte el gafetito y saludar a la gente, conlleva muchas cosas, ser el puente y el medio entre la directiva, jugadores, cuerpo técnico... mediar cosas, queremos cambiarlas", indicando que con la idea del Profe Almada que gusta mucho, todos sus compañeros se han adaptado bien, con una pretemporada intensa y todos con un nivel muy bueno.

Jona no ocultó su felicidad, de hacer lo que más le gusta, sobre todo, después de salir campeón con la selección mexicana en la Copa Oro, de conseguir un título más en su carrera, formando parte de un gran grupo.

"No tuvimos vacaciones, me hablaron y yo encantado de la vida, voy conociendo a los chicos nuevos, son grandes jugadores y tenemos la esperanza de realizar un gran torneo".

Indicó que en todos los aspectos se siente de gran forma, tras pasar por un episodio con su mamá un poco delicado "ya todo está bien Gracias a Dios, eso hace que todos estemos más tranquilos en la familia, yo también dentro y fuera de la cancha".

Dijo que físicamente vive un gran momento "estoy trabajando 45 días, desde el día uno con la selección, realmente no tuve un descanso por decirlo así, no hubo la necesidad de hacer alguna pretemporada, porqué seguí con el ritmo que ya traía después del torneo".

El próximo domingo en el Corona, los de la Comarca sostendrán su último partido, para lo cual el arquero advirtió estar listo para formar parte del once titular. En 10 días, Santos abre la campaña en casa, recibiendo a las Chivas Rayadas.

"Espero tener actividad, ayer (miércoles) fui a los exámenes médicos, todo lo que se hace antes de una temporada, hoy (jueves) tocó en lo táctico y lo pude hacer".

Manifestó estar encantando con el sistema de Guillermo Almada, ya que la ha brindado mucha libertad en ese aspecto y les genera varias opciones.

"Eso es bueno para nosotros, le gusta achicar de repente, eso me hace jugar un poco fuera, me he adaptado bien al sistema, no es fácil, nos aventamos 3 horas y más en una sola sesión, ha sido intenso y es bueno para el grupo, como entrenas juegas, es la manera de entrenar al cien".

Acerca de las nuevas disposiciones para los porteros, sobre todo en los penales, dijo desconocer si ya se implementarán a partir del Apertura 2019, ya que en la Copa Oro no estaban vigentes, por lo que tendría que documentarse bien, pero está listo para cualquier disposición.

Sobre los objetivos indicó: "falta platicarlo porqué estamos esperando por Ayrton (Preciado), ya tuvimos una charla con Alejandro (Irarragorri), pero no queremos metas cortas, al contrario, pensar en la liguilla, calificar y pelear por el título".