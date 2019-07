Oaxaca inspira a Cranston y a Paul

Los actores Bryan Cranston y Aaron Paul, de Breaking Bad, encontraron inspiración en México para crear su propia línea de mezcal.

Hace un año, los artistas estuvieron en Oaxaca. Además de turistear, aprovecharon para emprender tal proyecto y rendirle homenaje a la bebida mexicana.

Dos hombres, es el nombre que tendrá el mezcal. Es una bebida artesanal 10 por ciento de agave oriundo de Oaxaca. Fue en su cuenta de Instagram donde Bryan contó cómo surgió esta idea.

"Hace tres años nos sentamos en una barra de sushi en Nueva York. Hablábamos sobre la vida y la posibilidad de emprender un viaje juntos. Tuvimos el mejor momento de nuestras vidas grabando Breaking Bad y realmente construimos un lazo especial. Sabiendo que no podíamos compartir la pantalla por un tiempo, nuestros pensamientos se enfocaron a un nuevo proyecto.

"Bebíamos nuestros cócteles y pensábamos en qué proyecto sería. Entonces Aaron miró su trago y dijo, '¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un mezcal muy especial'. El más viejo dijo: '¿Te refieres a una bebida con un gusano en el fondo? Nah, eso es un truco de mier…, me refiero a mezcal real, artesanal hecho a mano en México'.

"Después de esa cena no pudimos quitarnos la idea de nuestras cabezas. Así que comenzamos a viajar a Oaxaca apara ver si podíamos encontrar (el mezcal ideal) y realmente queríamos que fuera 'ESE', algo tan bueno que incluso la gente que no le gustaba el mezcal le gustara. Tenía que ser perfecto o de otra forma no lo haríamos", posteó Cranston en su cuenta de Instagram con varias fotos.

El actor dijo que el nombre de la bebida tiene que ver con ellos mismos. "Somos dos hombres en una misión.

Ha sido un viaje largo y alocado y no podíamos estar más felices de compartir esto con ustedes y con el resto del mundo. Estamos locos por el sabor, el aroma y la versatilidad de este alcohol antiguo. Pruébenlo, y háganos saber qué piensan. Estamos seguros de que lo amarán".