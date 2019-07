Lanzarán campaña de detección de cáncer bucal

El próximo 15 de julio la Facultad de Odontología iniciará una campaña gratuita de detección de cáncer bucal.

Marco Antonio Martínez, catedrático investigador y secretario administrativo de la Facultad de Odontología, anunció que la campaña se realizará del 15 de julio al 19 de julio en horario de 9:00 a 14:00 horas en esa semana que es de lunes a viernes.

"Es una campaña anual, es la tercera ocasión que se realiza. Acudirá con nosotros personal médico de diferentes partes de la República y uno de Venezuela para hacer el diagnóstico de cáncer bucal con el objetivo de detectarlo de forma temprana y con ello aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento de las personas que acudan", dijo Martínez.

Recordó que las personas deben estar atentas a cambios de volumen o color en la mucosa de encía o cachetes. Muchas veces éstas no duelen. También hay que tener cuidado con irritaciones constantes. Dijo que una muela que no sea extraída a tiempo puede generar irritación al igual que una prótesis dental que no quede bien y esas irritaciones pueden cambiar las condiciones del tejido haciéndolo más propenso a otro tipo de problemas de salud, entre muchos el cáncer bucal por lo que hay que estar al pendiente de los cambios en la boca y acudir cuanto antes.

En esta ocasión acudirá un un patólogo, un cirujano y un residente.

La campaña es completamente gratuita. La persona que acude brinda sus datos para llenar el expediente, se hace una exploración y se determina si es necesario tomar una muestra (biopsia) que se manda a un laboratorio en Monterrey, gracias a un convenio con la Facultad, y en dos semanas se obtiene el resultado de la muestra.

Es una campaña de detección, no de tratamiento, es decir, de resultar positivo el resultado se canaliza a la persona a otros hospitales. Gracias a esta campaña el año pasado se detectaron 6 casos.