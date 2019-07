La música es su vida

Fernando nació en la ciudad de Gómez Palacio, pero radica en Lerdo. Su vida es tranquila, siempre y cuando no esté parado en un escenario porque ahí si se libera, se divierte y hasta expulsa su alma.

El intérprete visitó El Siglo de Torreón para platicar de su trayectoria y de cómo se visualiza en un futuro. Contento, contó cómo fue que se volvió músico y cantante.

"Comencé en la rondalla de la escuela. Luego me metí al coro de la iglesia de Nuestra Señora de La Luz que se ubica en Chapala. Ésos fueron mis inicios y ya lo que marcó mi destino musical fue un anuncio de un bar de Lerdo que decía 'Si cantas o bailas éste es tu lugar', le hice caso al anuncio, entre al sitio y lo demás solito se dio", relató.

Stala quería más y entonces se topó con Roberto Amador. Ambos formaron un dueto que luego desapareció. Más tarde, Fernando se aventuró, con Francisco Zapata y otros músicos, a formar el grupo Los Santos Culpables.

"La idea de formar Los Santos surgió para promover el legado de Enrique Bunbury y Héroes del Silencio. No sólo nos presentamos en La Laguna, fuimos a muchos lugares como Aguascalientes, Morelia y Chihuahua".

Todo inicio tiene un fin y eso ocurrió con Los Santos Culpables. Fue entonces que Stala inició con el proyecto de Los Hooligans, vigente actualmente.

"He estado trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es con Hooligans y es el homenaje a los grandes, estamos viendo la posibilidad de meternos al estudio para hacer versiones nuevas y frescas de esas canciones".

Stala se refiere a un tributo que tanto él como sus compañeros realizan a artistas como Raphael, Roberto Carlos, Emmanuel, Camilo Sesto, Juan Gabriel y Leo Dan.

"En lo particular este homenaje surgió porque me encanta la música de todos ellos, además también lo hago como un homenaje a mi familia, quien me los presentó, y pues quiero que más gente joven conozca esta música.

"Hoy en día hay géneros que nada aportan, creo que es de vital importancia mostrarles a las nuevas generaciones que la música no sólo habla de traseros o balaceras y que aunque se desvirtúe en la actualidad, el concepto del amor es poético".

Además de laborar con Los Hooligans, Fernando trae en mente lanzar una producción discográfica con composiciones propias que hablan de temas como la soledad.

"Estoy maquilando mi álbum. Llevo un buen de tiempo en eso porque aún no encuentro la forma que tendrá. El amor o desamor son los principales motores a la hora de componer, sin embargo, yo no sufro últimamente. "Mi motivación al crear rolas se ha vuelto más profunda. La soledad o el autodescubrimiento en un mundo que nos hace ver más hacia afuera que hacia dentro se han vuelto material para componer", externó.

Conózcalo

Fernando contestó otras preguntas

¿Has buscado oportunidades en CDMX?: "La verdad es que no, es una ciudad a la cual le saco la vuelta".

Además de la música, tienes otras aptitudes artísticas: "Me gusta mucho pintar al óleo y estoy escribiendo una novela que lleva de título Dos huracanes hacia el fondo de un volcán.

¿Tienes algún vicio?: "Ver series y películas".

¿Qué te pone de malas?: "El sol y el calor. Soy feliz cuando está nublado".

¿Qué te puede alegrar el día?: "Que salgan bien los eventos musicales que hacemos".

¿Cuál es tu próximo evento?: "El próximo sábado Los Hooligans vamos a estar abriendo un concierto de Molotov en las jornadas villistas de Parral, Chihuahua".