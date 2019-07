Los laguneros que hacen suyo al flamenco

Aunque de niños desarrollaron el talento musical de manera individual, es ahora el choque de sus instrumentos el que los ha impulsado a llevar su propuesta musical al otro lado del mundo. La magia que se desprende de su dualidad es parte del éxito que han conseguido para formar parte de uno de los festivales más importantes de flamenco en Japón.

Gerardo Raigoza, percusionistas y parte fundamental de Felah-Enkum relató que fue el guitarrista lagunero Jorge De Llano, quien detonó el surgimiento de la agrupación, que en los primeros años surgió como un intento de trió.

"Los dos somos maestros de música y nos conocimos en una escuela en el ITEA, Instituto Técnico de Estudios en Audio, te enseñan ingeniería en audio básicamente. Ahí nos conocimos porque nos contrataron de maestros. La verdad nos caemos muy bien y tenemos respeto del trabajo de cada quien", expresó.

Las coincidencias en gusto musicales y la labor de docentes, hace que el dúo encuentre una conexión natural que los ayuda al momento de producir su música, que según Gerardo no está tan valorada en la región.

Sobre la proyección que tienen a nivel regional, el músico contestó que "en lo regional, incluso en lo nacional ha estado un poco complicado porque te voy a ser sincero, me he dado cuenta que el flamenco no es un género que se consuma mucho a nivel país y luego nosotros traemos una mezcla de flamenco con metal y rock progresivo [...] tengo que admitir que es muy diferente la respuesta al grupo cuando salimos del país".

En la región, el dúo ha tratado de hacerse visible y uno de los escenarios que más han disfrutado fue el que tuvieron disponible en el Festival Internacional Revueltas. Aunque, Gerardo confesó que lo que más los ha emocionado fue una invitación para presentar su propuesta musical en Japón.

"Afortunadamente el grupo fue invitado a realizar giras en otros países y especialmente en Asia nos fue muy bien, allá nos reciben como si fuéramos la octava maravilla, nos han tratado súper bien. Hemos tocado en teatros llenos y bares hasta reventar con el boleto caro y aquí no es lo mismo porque somos mexicanos, la gente tiende un poco a menos preciar eso".

Estados Unidos e India, son otro de los países en los que han encontrado espacio para compartir su talento. Ahora la mirada la tienen fija en China y en Dubai, lugares a los que fueron invitados para presentarse a finales de este año.

"Y también ya hay visión para ir a Europa, pero eso se está cocinando apenas".

La rumba flamenca y el rock progresivo, son la base de los sonidos que emiten los instrumentos de estos dos hombres que llegaron a rechazar la propuesta de una disquera en los Ángeles, debido a que los querían obligar a cambiar de nombre y modificar su estilo, cosa a la que se negaron, pues para ellos es muy importante conservar su sello.

Hace unas semanas acaban de concluir una gira en México, invitados por otro guitarrista que le apuesta a un estilo similar y que les llegó a manifestar "ustedes lo que tienen es mucha agresividad en esto que es un género muy dramático, muy melódico y ustedes le meten muchísima agresividad, muy intenso y hace que la gente ponga atención, no es la rumba bonita que la gente se queda platicando mientras tocas y es que ustedes tocan en la cara".

Hasta el momento llevan dos discografías y trabajan en la tercera.

La música del grupo se trata de composiciones originales que cuentan con un sonido característico debido a la fusión de los diversos géneros musicales, los cuales van desde el flamenco, tango, jazz, rock, clásico, progresivo y experimental.

"The Eternal Struggle Between Light and Darkness", es un material que sacaron a la luz en el 2017 y que contiene temas como: Beyond the Gate, Roots of Creation y Nadie Conoce La Verdad Correcta.

Una de sus mayores aspiraciones es seguir siendo parte de festivales donde puedan presentarse ante infinidad de gente, tal es el caso del Festival Flamenco de Tokio. Ellos trabajan puntual y mantienen los pies en la tierra con miras a que su propuesta permanezca.