Estaría encantado de que Víctor Valdés regresara: Bartomeu

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitió contactos con el exguardameta Víctor Valdés para que se incorpore en la estructura técnica del fútbol base del club azulgrana.

En la comparecencia previa a la presentación oficial del holandés Frenkie de Jong, el máximo mandatario azulgrana explicó que en las últimas semanas ha hablado con el que fuera arquero del primer equipo durante once temporadas para estudiar su regreso.

"Hablé con Víctor. He seguido su trayectoria en la última temporada y hace poco me dijo: "Presidente, no crees que es el momento de regresar a casa". Yo creo que sí. Estaría encantado de que regresara. Alguna propuesta le haremos en los próximos días", aseguró.

En la última temporada, Valdés ha ejercido de entrenador del Juvenil A del ED Moratalaz, club con el que ha conquistado el título de la categoría Autonómica de la Comunidad de Madrid.

Precisamente Bartomeu, que ha asumido la vicepresidencia deportiva después de la dimisión del directivo Jordi Mestre, deberá liderar las posible reestructuración en el fútbol base.

En la comparecencia de este viernes, no dio pistas sobre la hoja de ruta en relación a La Masia porque antes prefiere "analizar" cómo esta la situación en este área.

"Asumí el cargo ayer y me doy unos días para hablar con todos los que están en el área del fútbol formativo. Primero quiero reflexionar", agregó.

Tampoco avanzó Bartomeu cómo queda la situación del responsable deportivo de fútbol, Pep Segura: "Ahora tengo que hacer un análisis.

Si hubiera alguna cosa que quiera cambiar ya lo anunciaré".

En este sentido, prefirió no juzgar el trabajo de Segura. "No pongo notas a las personas; ponemos notas al grupo, porque somos un equipo. Yo a esta temporada le pongo un notable. Es un notable, no es un excelente. Nunca pondré notas a una persona de forma individual", zanjó.