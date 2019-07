Policías federales rechazan incorporación a Guardia Nacional

Elementos de la Policía Federal (PF) presentarán un amparo indirecto ante un juzgado de Distrito en Materia Administrativa contra su transferencia a la Guardia Nacional (GN).

El abogado de los agentes, Iván Chávez Espejel, afirmó que hasta el momento más de 600 agentes se han sumado a esta medida y esperan que lo hagan más de 10 mil integrantes de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería.

"El amparo es contra el acuerdo de 28 de junio de la Presidencia de la República donde solamente se le garantiza la continuidad de derechos a Policía Militar y Policía Naval, sin que aplique esta permanencia de derechos laborales a los policías federales", explicó el miembro de la organización Ciudadanos Uniformados Asociación Civil.

"En ese sentido va el amparo, en contra del acuerdo promulgado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de fecha 28 de junio, que entró en vigor", indicó mientras atendía los elementos formados en el Centro de Mando.

"Se han adherido más de 600 elementos, pero se espera que se suman como unos 10 mil de Fuerzas Federales y Gendarmería", expuso. Luego de 10 horas de bloqueo, cerca de las 19:00 horas, policías federales permitieron la circulación total en la autopista México-Pachuca tras una protesta que colapsó este acceso a la Ciudad de México.

Desde las 9:00 horas de este miércoles, cerca de 300 policías federales se apostaron en ambos sentidos de esta autopista, en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, para protestar por su incorporación a la Guardia Nacional en una manifestación que terminó a las 18:45 horas, momento en que los agentes empezaron a retirarse.

Esta protesta paralizó el norte del Valle de México al obstruir la entrada y salida de la autopista México-Pachuca, que se conecta con Insurgentes Norte en la zona de Indios Verdes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "hay mano negra" en el motín realizado por un grupo de elementos de la Policía Federal, y aunque reiteró que tiene derecho a manifestarse, "no es una causa justa".

"Es importante que todos conozcan la información, sobre todo los que actúan de buena fe: hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo; no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se va a resolver este asunto, porque no se está cometiendo ninguna injusticia".