No hay dinero en Conade ni para la luz: Guevara

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo que el instituto no cuenta con recursos ni para pagar los servicios básicos, como la luz.

Por lo que buscará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con la Secretaría de Hacienda, para solicitar que les extienda el recurso.

"Les anuncio aquí que el mes que entra se nos va acabar el recurso, vamos a tener que ir con el Presidente y a la secretaría de Hacienda. Les adelanto que entramos en números rojos ya no va haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, ya no hablemos para el tema de becas que es un tema sensible, ni en pagos, ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación, ese es el escenario actual de los recursos", afirmó.

La exsenadora dijo que entiende que haya una "rebeldía" como producto de las decisiones tomadas, pero esto es parte de lo que se viene arrastrando de los usos y costumbres de la administración pasada, en donde para los atletas se volvió una normalidad tocar la puerta de la dirección y recibir apoyos discrecionales.

"No voy a ser cómplice de la corrupción, no quiero violentar la investigación. Es desgastante hacer referencia del pasado, pero también hay que ser enfáticos, no hay forma de encontrar corrupción en mi administración, ni para mí, ni para mi equipo hay consideraciones, y si encuentran irregularidades que actúen en consecuencia, pero no van a enconara absolutamente nada".

"En antaño los atletas iban a la dirección tocaban la puerta, y se les daba lo que pedían, había un discrecional brutal para boletos, campamentos, acompañantes, y era un gasto excesivo, y había más presupuesto. Hoy no lo tenemos y nos obliga a ajustarnos, y nos deja fuero de tener dispendio y discrecionalidad", asentó.

Al comparecer ante la Comisión de Deporte del Senado, Guevara sostuvo que hay una reducción del presupuesto de 70 millones, por lo que cuentan con un presupuesto insuficiente para cubrir todas las necesidades, razón por la cual se hizo una "limpia de personal" de la administración pasada.

Aclaró que el presupuesto no lo reciben en una sola exhibición, sino que cada mes lo solicitan a la Secretaría de Educación, para poder ser aplicado, lo que les impide incurrir en una irregularidad.

"Hoy la Conade no recibe el presupuesto en una sola exhibición. Yo hoy hago el presupuesto para agosto, lo que tengo que mandar a la Secretaría de Educación Pública, y entonces me cae el recurso. Yo mando mi lista de abarrotes y tengo que aplicarla como la solicité. No puedo tomar de un rubro para otro, y todo aquello que no ejecute me lo quita la Secretaría de la Educación Pública, y esto me deja fuera de poder hacer un acto de corrupción como se dice", asentó.

En cuanto a las federaciones, la exatleta olímpica agregó que están dispuestas a alinearse al plan anticorrupción, "no hay resistencia a la transparencia", y que los dichos que han externado algunos atletas de que no se les dan apoyo, lamentablemente, "no se le va a dar apoyos" si no están en el plan.