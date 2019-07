Halle Bailey será 'Ariel' en La Sirenita

Halle Bailey está por sumergirse bajo el mar sea. La integrante del dúo de hermanas Chloe x Halle dará vida a "Ariel" en la próxima adaptación de The Little Mermaid (La Sirenita).

La versión con actores reales incluirá canciones originales de la exitosa cinta animada de 1989 _ como Under the Sea, 'Part of Your World and Kiss the Girl _ y nuevos temas del compositor original Alan Menken y el creador de Hamilton" Lin-Manuel Miranda.

Bailey estará acompañada por Jacob Tremblay y Awkwafina en el filme dirigido por Rob Marshall, cuyos créditos más recientes incluyen Mary Poppins Returns (El regreso de Mary Poppins).

Marshall dijo que Bailey "posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia — además de una voz gloriosa — todas cualidades intrínsecas necesarias para interpretar este emblemático papel".