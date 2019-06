Atribuyen falta de pago a promesa política

Desde hace un mes comenzó a agravarse la falta de pago de los lerdenses por consumo de agua potable, por lo que el Sapal considera que posiblemente la captación disminuyó por la promesa de campaña que hiciera el ahora alcalde electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Homero Martínez Cabrera, en relación a aplicar "Borrón y Cuenta Nueva" a los usuarios morosos.

Gustavo Samaniego Holguín, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, declaró que el padrón actual es de 36 mil usuarios y que de esta cifra, hasta hace un mes pagaban su recibo puntual unas 10 mil 800 personas, pero que ahora solo lo hacen unas 4 mil 200.

El titular del Sapal dijo que para él, la propuesta que integra el programa de gobierno de Martínez Cabrera no es viable, porque el organismo operador de agua "es una empresa que vive de lo que la gente paga".

Tal y como se había anunciado, ayer el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado inició con los cortes del servicio de conducción de agua potable.

Durante la mañana, la suspensión comenzó en las colonias 5 de Mayo, Villa Jardín y la zona Centro, sectores en donde se concentra la mayor parte de las personas con adeudos mayores a tres meses. Al menos en estos sectores habitacionales, ocho cuadrillas de trabajadores del Sapal se enfocaron en atender 800 cuentas de deudores.

"Y vamos a seguir cortando, hay números muy rojos", sentenció Samaniego Holguín.

Por la baja captación, el director del Sapal dijo que si no se aplican los cortes "me van a cortar la luz, voy a tener paro de los trabajadores, yo tengo qué hacer algo como tal. (Los cortes) Van a durar el tiempo que sea necesario para poder subsanar, aquí yo tengo 16 meses y queremos dejarlo lo más sano que se pueda y cumplirle a los trabajadores".

Informó que anteriormente ingresaban poco más de 4 millones pesos de forma mensual al Sapal y que ahora, únicamente están ingresando 20 mil pesos al día.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado continuará este sábado con los cortes de agua potable en otros sectores de la ciudad, por lo que aquellos usuarios que deseen regularizar su situación se pueden acercar al organismo para llegar a un acuerdo.

Las oficinas centrales de la paramunicipal se ubican sobre la avenida Belisario Domínguez, esquina con calle Cuauhtémoc.

Oportunamente, El Siglo de Torreón informó que una vez que inicie la suspensión del servicio de agua potable a morosos, el Sapal espera captar recursos para poder hacer el pago del servicio de energía eléctrica y poder cubrir la nómina del Sapal, que mensualmente asciende a alrededor de dos millones de pesos, entre sindicalizados y empleados de confianza.

"Me decían a mí que me iban a hacer una auditoría del presupuesto federal que a mí me llega pero no me llega nada del presupuesto federal, todas las obras que hace Sapal se manejan por medio de Obras Públicas, por medio del Ramo 33. Quien quiera hacerme una auditoría de mis 16 meses (al frente de Sapal) me la puede hacer", aseguró.