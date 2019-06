Será la '' de

Lucero y la Comarca Lagunera se habían separado durante mucho tiempo, sin embargo, sus caminos se cruzarán nuevamente hoy en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

La llamada "Novia de América" se encuentra muy emocionada de reencontrarse con los laguneros, algo que ha posteado en sus redes sociales y además lo gritó a los cuatro vientos en una entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Lucero platicó de todo. Contó detalles de su visita, de su nuevo disco, de un proyecto que la hará volver a la pantalla chica y además reveló que hoy más que nunca se encuentra enamorada de sus hijos y su pareja.

Tenías muchos años de no venir a La Laguna, ¿Cómo te sientes de volver?

Súper contenta, efectivamente tenía bastante tiempo de no ir a la Comarca Lagunera. Estoy feliz porque sé que me voy a reencontrar con ese público cariñoso que me ha recibido en otras ocasiones y estar esta vez en el palenque me tiene entusiasmada.

"Vamos a cantar juntos todas las canciones, las de siempre y las nuevas. Llevaré banda y músicos para hacer todo el recorrido musical que muchos fans quiere escuchar en vivo, en persona. Quiero verlos de nuevo y deseo que la noche del 29 de junio sea inolvidable".

¿Tienes alguna anécdota especial con la Comarca?

Soy feliz de ver las reacciones del público. Las anécdotas que tengo de las veces anteriores fueron de mucho cariño, he recibido muchas muestras de amor de los laguneros quienes son entregados y maravillosos.

¿Qué canciones sonarán hoy en la noche?

¡Uy! Pues para que vayan afinando gargantas. Vamos a cantar Veleta, Ya no, Llorar, Cuéntame, Vete con ella, un popurrí de mi 'Juanga', vamos a cantar con banda sinaloense las canciones nuevas y otras que la gente se sabe.

Este año te ha tratado muy bien a nivel personal y profesional, ¿No es así?

Siempre agradecida, feliz y satisfecha de saber que todo va caminando tan bonito, que estos recientes discos de banda sinaloense como Enamorada y Más enamorada con banda han funcionado muy bien. Tengo proyectos para la tercera parte de este año. Viene algo muy padre en televisión que aclaro no es de actuación va más de la mano de la música, ya les haré saber de qué se trata.

"Saqué mi marca de ropa y zapatos con modelos casuales y elegantes. A las mujeres les están gustando mucho, ya se vendieron más de 20 mil modelos de zapatos. Más que hacer esto por incursionar como empresaria lo hago por tratar de estar cerca de mis fans con las cosas que yo hago. En lo personal, todo está bien con mis hijos".

¿Qué hay de tu disco Brasileira en vivo?

Esa es otra de las bendiciones que me trajo este año. Grabé este disco en Sao Paulo con un público divino que me ha dado tanto amor en Brasil, lo cual ha sido una sorpresa. Desde que hice una telenovela allá ha habido unas muestras de cariño inimaginables. Este disco se acerca a mi parte de baladista, a cantante de temas pop.

¿Le entrarías al reguetón?

El reguetón me gusta, lo he bailado, pero no es un estilo que sea para mí, creo que como un género musical tal vez a mí no me va como ha sucedido con la balada, con el pop, con las ranchas y ahora con la banda sinaloense. Ahora, siempre digo, si me invita algún artista de reguetón a hacer una colaboración no le diría que no.

¿Viene algún álbum nuevo de estudio?

Así es, ya salió el primer sencillo que es Me deshice de tu amor. Es de banda sinaloense. Hace poco lo estuve promoviendo. Ya está el video en Youtube por si no lo han visto y también estoy lanzando un tema con Luciano Pereyra que es Como tú. Creo que para octubre saldrá a la venta.

¿Por qué no te hemos visto en la TV mexicana?

La música en este momento es prioridad en mi carrera. Siempre he sido cantante y actriz. Las telenovelas recientemente tal vez no tienen tanta audiencia como sucedía hace años que empecé a hacer melodramas.

"No estoy cerrada, siempre estoy con la puerta abierta esperando un proyecto que me enamore y que me ilusione, que me contagie las ganas de regresar. Lo que sí es que, como ya había dicho, viene un proyecto en TV, pero no es de actuación.

¿Qué te hace sentir 'Enamorada' hoy en día?

Siempre he dicho que estoy enamorada de la vida, de las cosas que son gratis, de lo que Dios nos regala todos los días. Me encantan los atardeceres, los cielos llenos de estrellas, me gusta el mar y las playas.

"Me gusta ver a mis hijos que me dan enormes alegrías todos los días, son mis maestros en muchas cosas. Me siento enamorada de muchas cosas, en la parte sentimental estoy muy realizada con mi novio -Michel Kuri-, le digo así porque no estamos casados y la verdad es que estamos muy felices".