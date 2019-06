En México habrá Cuarta Transformación hasta que no haya ningún desaparecido, externó Guillermo Gutiérrez Riestra, del Colectivo Familiares y Amigos de Tamaulipas.

A nombre de sus compañeros que con pancartas y fotos de familiares desaparecidos se instalaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, urgió a dar resultados de la búsqueda de sus amigos y familiares, sobre todo mujeres pues, según indicó, más de 60 por ciento de las desapariciones son por trata.

En entrevista con Notimex, Gutiérrez Riestra indicó que en el marco de la reunión de seguimiento del Sistema Nacional de Búsqueda que se hace este lunes en Palacio Nacional, integrantes de ese colectivo convocaron a hacer presencia afuera de la sede de la reunión para que sean escuchadas sus demandas.

Señaló en tal sentido que las fiscalías tiene los expedientes sin rumbo. “No se han iniciado las búsquedas concretamente, no se ha hecho caso de la búsqueda en los lugares donde se presume puedan estar los desaparecidos.

“Lo que estamos haciendo ahorita es un acto de protesta, lo que queremos es que sea realidad, demandamos de manera respetuosa al presidente que no puede haber Cuarta Transformación mientras haya un desaparecido”.

El hijo mayor de María Isabel Castillo, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien ahora tendría 27 años, despareció hace siete año. Ella denunció que la investigación “está como al principio, sin avances”.

María Isabel no ha dejado de buscar a su hijo desde el 23 de mayo de 2012; "es duro y triste porque no hay avance en las búsquedas, no tenemos el apoyo que deberíamos tener para aclarar la situación de cada uno de las personas desaparecidas allá en Tamaulipas. En siete años no he tenido ninguna respuesta ni del gobierno del estado ni del federal, ni de la procuraduría”.

El colectivo pide que se haga efectivo el Sistema Nacional de Búsqueda, "que inicien las búsquedas como deben ser allá en Tamaulipas, que se pongan a trabajar, ha pasado mucho tiempo y no hay respuesta".

En tanto, en la puerta de Palacio Nacional otras organizaciones como el Colectivo Desaparecidos en Puebla aguardaban para entrar al salón Tesorería con el objetivo de atestiguar la presentación del informe de trabajo.