Eduardo Olmos pide licencia al PRI

El presidente del Comité Municipal del PRI en Torreón, Eduardo Olmos Castro, informó que solicitará este viernes una licencia provisional de su puesto, ya que en los próximos meses se encargará de coordinar la campaña de Alejandro Moreno en Coahuila, esto de cara a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional.

Olmos Castro detalló que el trámite oficial de la licencia se llevará a cabo durante mañana viernes, en su lugar queda al frente la secretaria general del partido en Torreón, Olivia Martínez, quien ocupará el puesto hasta el mes de septiembre, toda vez que concluya con la coordinación de campaña con Alejandro Moreno.

"En el caso del estado de Coahuila, (Alejandro Moreno) me ha invitado a sumarme a su proyecto, me ha invitado a sumarme a su campaña, lo he estado platicando con algunos de los militantes, con algunos de los sectores del partido, con la presidencia del PRI en el estado, con el primer priista también en el estado... y bueno, creo que va a haber la posibilidad de sumarme yo a ese proyecto y para lo cual tengo que solicitar yo licencia al PRI de Torreón, seguramente hasta el mes de septiembre".

Dijo que las actividades regulares del partido en el municipio no sufrirán ningún cambio en su ausencia, pues al interior del PRI "existe un modelo de organización definido", el cual permite que se tengan claras las metas y objetivos que se deben de buscar de parte de todos sus integrantes.

Cabe señalar que a nivel municipal el PRI tiene pendiente la renovación de comités vecinales, proceso que encabezará ya Olivia Martínez. El registro de las plantillas será del 24 al 26 de junio próximos en las mismas oficinas del PRI Torreón.

