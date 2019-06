Ve cancelación como negativa para región

Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, lamentó la determinación de cancelar a mano alzada el proyecto del Metrobús para La Laguna de Durango, esto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Gómez Palacio el pasado domingo.

Señaló que se trata de una situación negativa para toda la región, pues el proyecto del sistema de transporte Metrobús fue concebido para beneficiar a los habitantes de toda la región, no solamente a los del estado de Coahuila.

"Lo de ayer (domingo) fue una muy lamentable decisión para un proyecto de gran magnitud, como el que hoy (lunes) estamos aquí inaugurando, no concibo el Metrobús en Coahuila y en la parte de Durango no, la realidad es que este era un proyecto metropolitano, espero y se entre en razón por el bien de La Laguna, espero que se reconsidere el proyecto, realmente vale la pena".

Además advirtió, que hará lo posible por que se siga gestionando lo necesario para arrancar las obras correspondientes en el lado de Durango, aunque existe un "límite" en la forma de manejar la política.

"Por Coahuila hay que aguantar, pero tenemos un límite, y creo también que nosotros debemos enfrentar lo que venga para nuestro estado, pero juntos como hasta ahora lo hemos hecho".

Riquelme Solís reconoció además el trabajo que han hecho el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro y la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera en la gestión del Metrobús.

"Yo estoy consciente que 'Lety' y el gobernador Rosas Aispuro, estuvieron siempre al pie del cañón para lograr el proyecto", dijo el gobernador, quien al inicio de la inauguración del Centro de Convenciones de Torreón, pidió un aplauso precisamente para la alcaldesa de Gómez Palacio.

Sobre la forma en la que se trató al gobernador José Rosas Aispuro y la alcaldesa, Leticia Herrera, durante el evento del presidente López Obrador, en el que recibieron rechiflas y reclamos durante casi todo el evento, señaló que fue "muy lamentable".

"Yo quisiera apoyar al gobernador de Durango, la verdad fue muy lamentable como se dieron las cosas, a la propia alcaldesa, no estamos acostumbrados dentro de el modo de hacer política, la verdad es de que nosotros somos muy solidarios... no se vale que en cada encuentro con el presidente sea un show montado para abuchear a los gobernadores".

Riquelme además presumió que "yo me puedo pasear por todo Coahuila y no me sucede eso, el problema es cuando te juntan un grupo de personas aleccionadas, con distintos intereses, que pasan este tipo de desencuentros".