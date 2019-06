Critican fotos de Luisito Comunica en su visita a Chernobyl

Como fuera de gracia y una enorme falta de respeto consideraron algunos seguidores del youtuber mexicano Luisito Comunica, las fotos y posteos que realizó en redes sociales desde la zona de Chernobyl, donde aconteció una de las tragedias más grandes de la humanidad.

“Pensé que serías un poco más serio con todo este tema al ir a un lugar donde miles de personas perdieron la vida y otras quedaron enfermas de por vida. Sé que siempre quieres ser el payaso del grupo, pero ten un poco más de respeto”, indicó @carloauditore.

El accidente nuclear acontecido en 1986 en Chernobyl, planta que fue dedicada al programa militar estratégico de la armada soviética y que explotó durante un experimento, afectando a más de 600 mil personas por la radiación en la ciudad Prípiat, la cual fue evacuada y actualmente es una ciudad en la que se ofrecen recorridos.

Los usuarios de Instagram juzgaron la falta de sensibilidad de Luisito por la forma de posar en las imágenes como si se tratara de un paseo en un parque de diversiones o vacaciones; y principalmente considerar como divertida esta visita, como asegura en una de sus historias.

“Divertidos días por Chernovyl, quien lo diría, la verdad es que está divertido, es una ciudad muy grande, es enorme, son varias ciudades de hecho, la zona de excursión (sic) son dos mil 600 kilómetros cuadrados”, señala, aunque en la siguiente historia aclara que con “divertido” se refiere a que se pueden hacer muchas cosas porque es una ciudad que permite reflexionar.

En las redes sociales se pudo leer también: “Posar como si estuvieras de joda con tus amigos en un sitio donde ocurrió semejante tragedia que por poco acaba con medio continente y murieron centenares de personas, creo que merece más respeto el sitio donde estás parado. Se trata de Chernóbil, no la playa”, reclamó @juan.rodriguez92.

También en otra de sus historias muestra un aparato para detectar la radiación y explica que cuando está arriba de 1.0 es peligroso, “pero a partir de 3.0 ya es como wow”, riesgo que sus seguidores consideraron como innecesario, ya que podría traerle consecuencias en su salud.

Al igual que Luisito, otros usuarios de redes sociales aprovecharon el estreno de la serie Chernovyl por una plataforma por streaming, para desplazarse a ese lugar como si fuera un sitio turístico y así conseguir más seguidores.

“No te sumes a la onda y al clima que está pegando ese lugar por la serie, colocando ese tipo de pie de fotos y de fotos… tú le llegas a 20 millones de personas, no hagas que tomen ese lugar como una burla… merece respeto. La vida de toda esa gente (la que ya no está y la que hoy día aún tienen réplicas y enfermedades por la radiación estuvo muy cabrón esa situación”, dijo @slekh08.

El comentario de la joven obtuvo más de mil likes y comentarios que coincidían con ella como el de @analausar quien añadió: “me parece desesperación por seguidores (si ni necesita más) y una falta de respeto”.

“Me parece que no le tomaste la seriedad que hace falta, no decepciones”, le posteó @mar_odonaire; mientras que bel_humbert le señaló “no amigo, con semejante tragedia no se jode” y @eugedrimer acotó “Un poco de respeto Luisito. No estás en tu casa”.

Aunque tampoco faltaron los seguidores que lo defendieron y atacaron a quienes se quejaron de los posteos que incluían una foto de una muñeca entre los escombros y la rueda de la fortuna que se siguió usando después del accidente para distraer a la población.