Darán senadores prioridad a ratificar el T-MEC

Senadores de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano señalaron que la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el tema primordial en la agenda legislativa del próximo periodo extraordinario, programado del 19 al 21 de junio próximos.

Este martes al mediodía inicia el proceso legislativo para analizar el protocolo que incluyen el T-MEC y seis acuerdos paralelos, con la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, de Economía y de Relaciones Exteriores para América del Note.

El encuentro se llevará a cabo en la Sala de Comparecencias, en la planta baja del Hemiciclo del Senado, y asistirán funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, confirmó que se acordó elevar al T-MEC a tema prioritario en la agenda legislativa del periodo extraordinario. “Será el primer tema que trataremos".

Entrevistados por separado, los legisladores coincidieron en que sería preferible que antes de que se vote la ratificación del T-MEC se lleve a cabo la reunión de trabajo con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Economía, Graciela Márquez Colín, y la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui.

Expusieron la conveniencia de conocer a detalle los acuerdos que lograron los mandatarios de México y Estados Unidos, con los que se evitó que el vecino país del norte aplicara este lunes aranceles a los productos mexicanos se exportan a ese país.

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, consideró que no se puede atrasar más este proceso legislativo, debido a los embates del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Necesitamos analizarlo con mucha responsabilidad y tenerlo listo”, puntualizó al asegurar que dichos embates no empañan la ratificación del tratado.

Sin embargo, consideró que es muy importante la comparecencia de Marcelo Ebrard y de la titular de Economía “para que nos diga cuál fue la letra chiquita. Porque, el problema de no decirnos cuál es la letra chiquita, no es que exista una cláusula de confidencialidad, el problema es que Trump no se guarda nada.

“La embajadora de México en Estados Unidos ya dijo que sí hubo acuerdos que no se plasmaron en el documento que se dio a conocer”, resaltó Añorve Baños, al destacar que hay tiempo de esta reunión de trabajo, pues el extraordinario donde se votará el documento del T-MEC es hasta el 19 de junio.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, expresó su confianza en que la aprobación será por unanimidad, ya que se percibe un amplio consenso en el Senado de que el tratado es positivo y es de suma importancia tener una relación armónica en términos de comercio en toda la zona de Norteamérica.

Advirtió que no debemos cerrar los ojos, pues con tratado o sin tratado, México está bastante expuesto, porque como se vio los últimos días, los caprichos del presidente de Estados Unidos generan incertidumbre muy fuerte, más allá de que exista un tratado firmado.

El tema polémico en el marco de esa ratificación del T-MEC, es que haya claridad en los acuerdos que se alcanzaron con Estados Unidos el viernes pasado para evitar el cobro de aranceles a productos mexicanos.

La renegociación de lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora es un documento actualizado denominado T-MEC, pues cuando se firmó, hace 25 años, no era la misma coyuntura.

El acuerdo que se analizará para su ratificación prevé actualizaciones en el plano de democracia, de transparencia y términos laborales, y dentro de esos compromisos ya se hizo la reforma laboral y también se actualizaron los temas de los sectores automotriz y de la maquila. Indicó que los tres países deben ratificar el tratado para que se convierta en un marco vigente.

El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, indicó en entrevista que el Senado tiene que cumplir con la parte constitucional de analizar y ratificar el T-MEC, lo que se hará con plena soberanía e independencia de lo que pase con la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Nosotros tenemos ahora una encomienda y un mandato constitucional que es revisar y en su caso aprobar lo que se negoció, lo demás es una tarea propia de la política exterior del Gobierno de la República”.

El senador perredista destacó la importancia de que los titulares de la cancillería y de Economía informen sobre los acuerdos que alcanzaron los ejecutivos de ambos países el viernes pasado.

La senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, informó que presentó un punto de acuerdo en el que solicita la comparecencia del titular de la SRE ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de conocer el proceso y los términos del acuerdo firmado con el Gobierno de Estados Unidos en materia de aranceles y migración.

La legisladora consideró que en un tema de esa relevancia no puede haber discrecionalidad, por lo que México merece saber la verdad.

Citó lo declarado por Trump, de que hay "acuerdos" que no se han hecho públicos y que implican el voto del Congreso mexicano. “Más allá de que esos solo sean mensajes para posicionarse con sus audiencias o información verdadera, llama la atención el silencio del Gobierno de México y de los responsables de las negociaciones”.