'Tengo mucha historia con México'

Enviado Buenos Aires, Argentina

El Siglo de Torreón estuvo en Buenos Aires; la tierra de las empanadas, del tango, de los espectáculos teatrales en la avenida Corrientes y de otros atractivos como el Obelisco y el barrio de Puerto Madero.

En esa visita, Valeria Lynch atendió a este diario en uno estudio de grabación en donde realizaría un 'jingle'. Al término de su trabajo, abrió su corazón y platicó de todo.

En una sala del estudio, Lynch tomó un asiento y desde la primera pregunta se mostró sonriente y relajada, pero a la vez llena de energía.

¿Extraña México, señora Lynch?

¿Qué ha sido lo mejor que le ha dado la República Mexicana?

¿Cuándo fue su último encuentro con la tierra del mole y los tacos?

¿En los ochenta, logró entablar alguna relación de amistad laboral con el fallecido Juan Gabriel?

¿Qué ha estado haciendo en fechas recientes?

"El año pasado también saqué el disco La extraña dama del rock, que, como su nombre lo indica es de rock, el género que me vio nacer, pero que tuve que dejar.

¿Por qué lo dejó?

¿Viene algún nuevo disco?

¿Tiene alguna historia especial con el tango, género que representa a Argentina?

En sus redes sociales la siguen mucho los jóvenes, ¿Por qué se da esto?

En los ochenta, usted alcanzó un gran éxito del que aún disfruta la cosecha, ¿Cómo logró no perder el piso?

¿Valeria es una rebelde con causa?

Para recordar

Lynch se confesó con El Siglo y éstas fueron sus frases más célebres durante la charla

"Prefiero que me recuerden por mi talento, por mi carrera y por el esfuerzo que he puesto en cada proyecto que emprendí que por un chisme barato".

"Me gusta brillar arriba del escenario, pero debajo soy una persona muy humilde. No tengo poses de estrellas, odio a las divas y por ende estoy lejos de ser una diva".

"Me gusta estar en contacto con mis fans, no porque tenga que hacerlo sino porque me gusta hacerlo".

"No me gusta hacer planes a largo plazo".

"Soy un kamikaze, soy una artista de riesgos. Siempre me estoy poniendo a prueba".