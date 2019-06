Faltarán panistas al acto de AMLO en Tijuana

Diputados federales del PAN criticaron la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar un acto de unidad nacional en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, que se realizará este sábado en Tijuana.

En redes sociales, diversos legisladores de Acción Nacional descartaron asistir a este evento, al que se se han sumado algunos gobernadores que están en contra de la imposición de aranceles a productos mexicanos a partir del próximo lunes, como lo anunció el presidente Donald Trump.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, expuso que “frente a cerrazón de @realDonaldTrump, necesitamos un @GobiernoMX firme”.

A través de su cuenta de Twitter @JCRomeroHicks dijo que urge encuentro entre presidentes de México y Estados Unidos que permita resolver de manera directa la crisis bilateral. “De ser necesario, responder con reciprocidad e imponiendo en la misma proporción arancelaria”.

Gustavo Enrique Madero, diputado federal del PAN publicó en @GustavoMadero “solicitamos respetuosamente a @lopezobrador_ que no distraiga al país con un mitin innecesario y ocioso, que le restará capacidad de acción a quienes deben tomar decisiones estratégicas e impostergables, en momentos trascendentales para el futuro”.

La diputada Adriana Dávila, dijo también en @AdrianaDavilaF que los problemas del país en materia económica no se resuelven mediante mítines.

“Que no se confunda el apoyo al país con asistir a un mitin de @lopezobrador_ así no se resuelven las cosas, sea serio señor presidente. No está en campaña, es mejor que empiece a gobernar”, indicó por la misma red social.

Asimismo, publicó un oficio de la Secretaría de Educación Pública, fechado en Tijuana, donde se convoca a los jóvenes que reciben becas por parte del Gobierno Federal a acudir al mitin de @lopezobrador_ en #Tijuana. “¿por qué asistir, junto a sus padres, a un evento de esta naturaleza?”, cuestionó la legisladora.

Marcos Aguilar Vega, diputado federal por Querétaro, expuso en @MarcosAguilar que “definitivamente, en esta crisis con EU, @MarkoCortes tiene toda la razón al señalar que más que “mítines políticos”, lo que México requiere en estos momentos es inteligencia, dignidad y unidad nacional, ante las amenazas de Donald Trump”.

La diputada federal del PAN por Sonora e integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Madeleine Bonnafoux, posteó en @MadeBonnafoux que “después d estar dividiendo diariamente a los mexicanos @lopezobrador_ nos convoca a la unidad en una marcha que nada influirá en l decisión de EU, deje de lado su ego y sus actos populistas, demuestre su capacidad diplomática y evite el 5% de arancel que tanto daño hará a México”.