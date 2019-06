Rechaza arrepentirse por gestionar evento religioso a líder de La Luz del Mundo

El senador por el PVEM, Israel Zamora Guzmán, organizador del evento y concierto filarmónico en el Palacio de Bellas Artes donde asistió el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, detenido en Estados Unidos por diversos delitos, incluido violación sexual y pornografía infantil, afirmó no estar arrepentido de haberlo gestionado.

En entrevista con Notimex manifestó su sorpresa por la detención del líder de la Iglesia a la que pertenece y aseguró desconocer los cargos que se le imputan, delitos que habría cometido entre 2015 y 2018, de acuerdo al fiscal general de California, Xavier Becerra.

¿Meterías la mano al fuego por él?, se le cuestionó: “No conocía nada al respecto, nada de lo que se le acusa, yo no puedo decir si es culpable o inocente. Eso lo dirán las autoridades de Estados Unidos, las investigaciones que se realicen y las pruebas que existan”, respondió.

Argumentó que hasta el momento sólo se trata de acusaciones que tanto las autoridades estadunidenses y nacionales deberán investigar, se deberán aportar pruebas y conocer si es verdad o no de lo que se le acusa.

“Yo me atengo al principio de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, y las autoridades de Estados Unidos y en su caso de México actuarán también bajo ese principio de presunción de inocencia”, dijo el senador ecologista y oriundo de Jalisco.

Agregó que “hasta el momento el Fiscal General de California sólo ha dicho que se trata de imputaciones de una persona. Tenemos que esperar que avance el proceso, las investigaciones, el análisis de las pruebas, siempre cuidando la dignidad de las personas”.

Reiteró que él forma parte de la Iglesia de la Luz del Mundo y cuestionado sobre las graves acusaciones en contra de Naasón Joaquín García, enfatizó “yo no soy su vocero, no puedo opinar más al respecto”.

Sobre la organización del concierto filarmónico, que coincidió con el cumpleaños del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, en el Palacio de Bellas Artes, el senador Israel Zamora reiteró que no se arrepiente de haberlo gestionado y de haber participado con otros legisladores, como el presidente del Senado, Martí Batres, y el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer.

“No me arrepiento. Fue un evento cultural y artístico, no religioso como se intentó tergiversar y sacar de contexto. No me arrepiento porque de no haberlo organizado, mucha gente que no tiene acceso a recintos como Bellas Artes, no podría haber presenciado un espectáculo como el que se realizó –El Guardián del Espejo", comentó.

Israel Zamora, del Partido Verde Ecologista de México, se define como cristiano no católico, estudió la Licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y ha realizado estudios en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho, así como en Literatura en Lengua Francesa por la Universidad de Saboya, en Francia.