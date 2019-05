Lorena Herrera critica a las Kardashian

Lorena Herrera habló sobre las cirugías estéticas y lo mal que hacen al cuerpo, ya que considera que se pone en riesgo hasta la vida y cuando se le preguntó sobre las celebridades que se han realizado algún cambio o inyectado alguna sustancia química, ella consideró que las Kardashian tienen un cuerpo horrible debido a esto.

La actriz mexicana habló de su experiencia al haberse inyectado biopolímetros en los labios y que esto le ocasionó deformación de los mismos por lo que tuvo que retirar la sustancia de su cuerpo y lamentó que muchas mujeres se expongan a esta clase de procedimientos para mejorar la belleza sin estar al tanto de todo lo que ocasionan, hasta poner en peligro la vida.

"Pero no es un cuerpo bonito el de las Kardashian, es un cuerpo horrible... Tienen unas pompas totalmente desproporcionadas a las piernas, o sea un cuerpo bonito es un cuerpo proporcionado", comentó.

"Y es que todas estas chavitas las millenians se operan todo desde la nariz, los pómulos, el busto, las pompas, todo, entonces ya lo ven como una cosa de 'vete a sentarte a un restaurant y comer', lo ven como cualquier cosa y la verdad no es así, estás exponiendo tú vida". La actriz explicó que a pesar de que ya no tiene los biopolímeros en su cuerpo, no canta victoria porque teme que aún queden restos en su rostro.

"No sé qué si con el tiempo se vuelvan a regenerar, no lo sé.

Yo he escuchado que el sol hace mucho daño cuando se tienen estos biopolímeros, pero una recomendación es evitar el sol", dijo la intérprete de temas como Desnúdame el alma.