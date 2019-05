Asegura AMLO que existe el 'hampa' del periodismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existe un "hampa" del periodismo, al negar que haya despidos de enfermeras o médicos.

¿Qué información tiene, presidente, del despido de enfermeras y médicos?, se le preguntó.

"No se está despidiendo a nadie, a nadie. Es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos desde luego, no todos, no, no, no, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna", dijo.

Periodistas se manifestaron en contra del término en redes sociales.

No es la primera vez que el presidente López Obrador descalifica a la prensa durante sus conferencias mañaneras, pues se ha expresado sobre la "prensa fifí" en respuesta a críticas hacia su gobierno.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador dijo que "hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes, lo que pasa que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto, antes no se decía nada", expresó.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario argumentó que el problema se debe a que su gobierno está revisando los contratos con las empresas que surten de medicamentos para que no haya actos de corrupción.

"No es que no se estén comprando las medicinas, es que se está revisando contratos que se hicieron con empresas", aseguró.

El mandatario sostuvo que no existen despidos en el sector salud y calificó que esa información es propaganda para afectar a su gobierno.

"No se está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos. Ayer tuve una reunión con todo el sector salud y no hay despidos y se está trabajando para que no haya medicamentos", afirmó.