Aumentan linchamientos en México

Los casos de linchamiento y tentativa de linchamiento incrementaron 190 por ciento durante el 2018, reveló un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través del "Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional" las instituciones informaron que en el 2018 ocurrieron 174 agresiones tumultuarias, mientras en el 2017 habían sido 60.

Los 174 casos registrados el año anterior dejaron como saldo 271 víctimas; de estas el 21 por ciento perdió la vida y el 79 por ciento resultó lesionada.

Entre las personas agredidas destaca que 256 fueron hombres y 15 mujeres, además de que el 76 por ciento de las agresiones ocurrieron en Puebla, Estado de México, Tabasco, Ciudad de México e Hidalgo.

De igual forma, los municipios donde más se presenta este fenómeno son ciudad de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez, Ecatepec, Naucalpan, Chalco, Nezahualcóyotl, Cárdenas, Villahermosa, Cunduacán, Nacajuca, Milpa Alta, Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco, Álvaro Obregón, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tasquillo y Tezontepec de Aldama.

El estudio de la CNDH y la UNAM se basó en la recopilación de notas informativas de medios nacionales e locales que daban cuenta de linchamientos.

En total, entre 2015 y 2018, las instituciones registraron 336 casos con una tendencia a la alza y que han dejado como resultado 561 víctimas.

Durante la presentación del informe Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que este fenómeno "lejos de desaparecer o registrar decrementos se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida".

También expresó su preocupación porque la cifra de agresiones tumultuarias en los primeros cinco meses de 2019 parece ir en aumento, registrándose 67 casos hasta el momento y un saldo de 107 víctimas.

Para complementar estas cifras, la UNAM, a través de su Instituto de Investigaciones Sociales, aplicó mil 212 encuestas a pobladores de cuatro estados con mayor incidencia de linchamientos.

Sobre el tema el 45 por ciento de los encuestados opinaron que el desempeño de las autoridades para atender un caso de linchamiento es "nada efectivo", mientras el 40 por ciento consideró que es "poco efectivo".

Asimismo, el 43 por ciento de las personas consideró que no es útil la colocación de lonas para advertir a los ladrones que no cometan delitos, pues esto no los inhibe.