A Irán Castillo le urge hallar marido

A Irán Castillo le urge encontrar marido, pero solo en la película Solteras, que se estrenará a nivel nacional el 7 de junio.

La actriz y cantante se encuentra emocionada por el arribo de dicho filme a las salas, el cual, en tono de comedia, aborda la presión social que viven muchas mujeres en México cuando, después de los 30, no se han casado.

Hace unos días, la artista visitó Torreón para presentar la obra Como quieras… ¡Perro ámame! en el Teatro Nazas. Al término de la primera función, platicó en exclusiva de dicho largometraje y sus recientes proyectos.

Irán comentó que espera que la película, en la que también figuran Cassandra Ciangherotti, Gabriela de la Garza y Mariana Cabrera, sea del agrado del público.

"No he podido ver la película. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y recibió muy buenos comentarios de la crítica especializada, y eso me tiene muy ilusionada", platicó con una sonrisa de oreja a oreja.

Castillo expuso que se trata de un filme que muestra que dentro de la cultura nacional aún hay bastantes ideologías retrógradas.

"Lo vemos con esta filosofía tan absurda de que si muchas mujeres no se han casado al pasar los 30 años es porque algo está mal. Hay quienes logran sobrellevar esto, pero hay otras féminas que no logran lidiar con esa presión social", relató.

Bastante contenta, Irán comentó que en la historia da vida a "Ilse", una mujer noble, pero a la vez interesada y obsesionada con la idea de ligarse a un hombre por medio de sus atributos físicos.

"Ella entra a un curso dirigido a mujeres que siguen solteras. 'Ilse' está superenfocada en conseguir marido a como dé lugar. Está enfocada en su físico, quiere operarse el busto y las pompas, ya que piensa que mejorando esos aspectos podrá tener un marido millonario que la mantenga".

Por otro lado, Castillo informó que fue en Torreón donde debutó en Como quieras... ¡Perro ámame, en lo que a andar de gira se refiere.

"Ya había estado en la obra, aunque solo en la Ciudad de México; no me había tocado llevarla a otras partes del país y, bueno, fue en Torreón el primer sitio en el que me tocó actuar, así que ustedes son mis padrinos de gira".

Irán expuso que le encanta el teatro musical, motivo por el que cuando Sergio Gabriel -productor del montaje- la invitó a ser parte de este no dudó en aceptar.

"Ser parte de ¡Perro ámame! ha sido una maravilla, ya que me permite cantar y actuar, dos de las cosas que más amo en la vida", contó justo en su camerino, donde tenía un gran ramo de flores que soltaban un delicioso aroma.

La artista de igual manera se mostró agradecida con el 90's Pop Tour, que fue el concepto musical que la trajo de regreso de manera formal a la música.

"Híjole, pues les comento que esta gira musical también me ha brindado muchas alegrías. De hecho, hace unos meses lancé un nuevo sencillo, que fue De repente, un cover de la fallecida Soraya".

Por último, Irán Castillo agradeció el apoyo que los laguneros le han brindado en sus diversos proyectos, y pidió que sigan las redes del filme Solteras, que se estrenará el 7 de junio en todo México.

Ya tiene fecha de llegada

Solteras llegará a La Laguna el 7 de junio.

¿De qué trata?: "Ana" sueña con llegar casada al tercer piso, pero por más que intenta, no encuentra al hombre ideal. Decidida a cumplir con su objetivo, busca la ayuda de una casamentera, quien a través de sus cursos orienta a mujeres desesperadas por encontrar pareja. Junto al grupo de solteras, "Ana" experimentará una serie de desventuras que la harán replantear su vida.

Elenco: Cassandra Ciangherotti, Gabriela de la Garza, Mariana Cabrera, Flor Eduarda Gurrola, Irán Castillo.

Director: Luis Javier M. Henaine.