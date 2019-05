Tenemos que hablar bien del camello: Romo

El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dijo que por la psicosis que hay en torno al tema de la corrupción se está deteniendo la marcha del país, por lo que pidió ser más optimistas y "hablar bien del camello".

"¿Por qué no hemos ido más rápido? Porque heredamos un problema de corrupción y de ligereza muy fuerte. Hay una psicosis, yo creo que estamos reaccionando de más, me incluyo. Por la excusa de la corrupción, sin querer, estamos parando demasiado y no podemos parar demasiado", advirtió durante un foro de capital privado.

Mencionó que en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno está muy sensible al respecto de ese tema. "Estamos tratando de ser un catalizador para que este país no se pare y sea un paraíso de inversiones".

Romo estableció que lo importante es crear un ambiente optimista todos nosotros.

"Tenemos que hablar bien del camello", exhortó.

Pidió a todos los mexicanos, que en lugar de hablar mal, hablemos bien porque necesitamos crear un ambiente optimista.

"No podemos crear un ambiente pesimista porque no lo tenemos", afirmó.

Reconoció que la corrupción es un problema muy severo.

"Lo que heredamos es un problema muy serio que nos encontramos en muchas secretarías con muchos contratos", apuntó.

Hizo notar que el análisis sobre qué tanta corrupción y dónde está les tomó tiempo, pero era necesario hacer ese trabajo porque si no es difícil proyectar.

Lo importante de estos meses, aclaró, es saber en dónde estamos parados, qué hay que corregir y al mismo tiempo de estar revisando. Van a marchas forzadas para echar andar la economía lo más rápido posible.

En su exposición ante inversionistas de fondos de capital, dijo que se hará todo lo posible por crecer al 4%, pues ese es el mandato que tienen.

Para ello, se eliminarán muchas barreras que estorban en el crecimiento de México como la tramitología y burocracia.

En ese sentido, dijo que el Presidente de la República, seguirá apretando el gasto público aún más.

Además el Ejecutivo agregó que no quiere deuda y por eso consideró que la inversión privada será un actor importante.

Destacó que las empresas con inversiones petroleras ya están produciendo 70 mil barriles diarios.

"La semana pasada presentamos el primer reporte de marzo, el último de marzo, el sector privado está produciendo no los 50 mil barriles (diarios comprometidos), sino 70 mil barriles", señaló.

Con ello, dijo que es muy factible que regresen las rondas petroleras.

Las reuniones privadas, se reanudarán en septiembre para ver el siguiente paso y esperar para que se consoliden los números, adelantó.