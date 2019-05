Madonna abrirá su nueva gira europea el próximo enero en Lisboa

La cantante estadounidense Madonna abrirá la gira europea de su nuevo disco, "Madame X", los días 16, 18 y 19 de enero de 2020 en el Coliseo de Lisboa, ciudad que ha inspirado algunos de los ritmos de su último trabajo.

Las entradas, con precios que oscilan entre los 75 y los 400 euros, se pondrán a la venta este sábado 25 de mayo, informó hoy la promotora lusa "Everything is New".

Después de Portugal, la reina del pop, de 60 años, actuará hasta febrero de 2020 en Londres y París, las dos únicas ciudades europeas que visitará además de la capital lusa, por lo que los conciertos en Lisboa serán los más cercanos para los seguidores españoles de la artista.

"Madame X Tour", que se celebrará en salas de poca dimensión, arrancará el 12 de septiembre en Nueva York, donde Madonna tiene doce conciertos previstos, a los que seguirán otros en las también ciudades estadounidenses de Chicago, Los Ángeles, Boston, Filadelfia y Miami.

La cantante, que generó controversia el pasado sábado durante su actuación en la final de Eurovisión en Tel Aviv, donde unió en el escenario a bailarines que portaban una bandera israelí y otra palestina, publicará el 14 de junio "Madame X", su decimocuarto álbum de estudio.

El disco ha sido grabado durante los últimos dieciocho meses en Portugal, Londres, Nueva York y Los Ángeles, y está influenciado por la ciudad de Lisboa, el lugar donde ha residido en los últimos años.

Elaborado con la colaboración del productor francés Mirwais, el nuevo disco presenta quince temas, entre los que se encuentra una versión de "Faz gostoso", de la cantante portuguesa Blaya, que Madonna interpretará en portugués con la brasileña Anitta, y "Medellín", un dueto con el músico colombiano Maluma.

"Madame X", que celebra "la larga relación" de la cantante con la música y la cultura latinas, apunta el comunicado, incluye canciones interpretadas en portugués, español e inglés.