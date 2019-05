Aumenta número de menores presentados ante INM

El número de niños migrantes presentados ante autoridades se incrementó durante 2019, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

"Hay otros jóvenes que han dejado de asistir y a ellos simplemente no se les otorga la beca, no se les paga y hay que decir que esta beca se da de manera directa al aprendiz, no hay intermediarios, son los jóvenes los que tienen una cuenta bancaria y reciben los 3 mil 600 pesos mensuales, siempre y cuando acudan a su capacitación", afirmó.

De acuerdo con su informe, de enero a abril se contabilizaron 15 mil 499 niños y niñas de 0 a 17 años presentados ante la autoridad migratoria, una cantidad superior a los nueve mil 926 atendidos el año pasado.

En enero se presentaron a dos mil 211, en febrero dos mil 746 y en marzo tres mil 700, mientras que en abril el número se dispara hasta seis mil 842.